副市長赴東莞台博會綠營質疑兩岸探路 盧秀燕：參展目的很單純

台中市副市長鄭照新9月2日將率團赴中國東莞參加台灣名品博覽會，綠營議員質疑是單純協助台商、推動產業交流，還是「假招商、真密會」，替台中市長盧秀燕未來的兩岸路線「探路」？台中市長盧秀燕今表示，此次參展目的很單純，就是為台中機械與糕餅產業找生計、拚商機。

民進黨團總召周永鴻表示，鄭照新此次赴東莞參加台灣名品博覽會，據了解由盧秀燕親自拍板，除鄭照新外，還有工策會代表陳學聖及經發局長張峯源同行。由於東莞台博會主辦單位包括中國地方政府涉台單位，盧秀燕雖未親自前往，卻派出具政治論述能力的核心團隊出席，市府有責任向市民說清楚，這趟行程究竟只是協助台商，還是在為盧秀燕未來的兩岸路線探路。

周永鴻要求，市府代表既以公務身分赴中，返台後就應公開完整行程、實際接觸對象及談話內容，接受議會與市民監督。

被問到此趟行程是否布局2028？盧秀燕今在市政會議前受訪表示，拚經濟是政府最重要責任，政府有責任幫各行各業、百工百業找出路、找生計。這幾年台灣的高科技發展特別好，但也要顧及傳統產業的百工百業，台中機械業與糕餅業是台中相當重要的傳統產業，現在面臨擴大市場或維持生計的問題，這次請鄭副市長率團赴中國東莞參加台灣名品博覽會，參展目的很單純，就是為這些產業找生計、拚商機。