立法院新會期報到 民眾黨許忠信夜排搶頭香

立法院新會期今天上午報到，昨晚9時半民眾黨立委許忠信就帶著英文、德文與日文版保險法專書，在報到點立法院群賢樓101會議室前排隊。許忠信表示，自己能回饋人民時間只剩1年5個月，「no time to waste」（沒時間浪費）。

許忠信說，拚新會期第一名報到，是要展現自己的用功，以及願為台灣人民服務的誠意，會用任期僅存的1年5個月，兌現自己對台灣人民競選承諾，也希望選民趕快充分利用他，因為時間也只剩1年5個月。

許忠信表示，自己今年4月22日才遞補上立委，等於在現任民眾黨8席立委中，慢了其他一樣遞補上任的6位立委3個月，很多事情要做，「我必須catch up（趕上）」，民眾黨要當選8席不分區立委非常不容易，代表選民對民眾黨是有期待的，所以民眾黨8席立委每個人都很用功，要好好扮演小黨這個關鍵角色，「發揮鯰魚效用」。

許忠信透露，原本打算今天凌晨4時再到立院排隊，昨天下午還先到群賢樓1樓「探勘」，發現在801會議室外，除安排座椅，還細心準備檯燈，想想本來也要在家看書到近凌晨3時，乾脆提前來搶第一名，昨晚9時半就趕到立院，提早到群賢樓1樓看書，對他而言是很輕鬆的事情。