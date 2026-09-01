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立院新會期報到 民眾黨立委許忠信守11小時搶頭香

中央社／ 台北1日電

第11屆立法院第6會期今天上午8時開始報到，由民眾黨立委許忠信拔得頭籌，他表示，昨晚9時許就已經到現場等候；隨後則是民進黨立委郭國文，以及國民黨立委林德福、陳永康、黃仁等人陸續報到。

立法院第5會期法定會期5月31日結束後，立法院通過延會案，使得立法院在8月27日才開完上會期最後一次院會，過了4天就迎接新會期報到日。

許忠信受訪時表示，自己昨晚9時30分就到立法院等待，是為了給選民一個交代。這次進立法院只有1年9個月，要做4年的事情，且除了國家的事情，他的家鄉台南市新市區、永康區、新化區都百廢待舉，因此將南北奔波，盡立委職責。

今年總預算創下中華民國史上最晚通過紀錄，新會期總預算案處理進度受關注。許忠信說，對於總預算秉持理性、真實、確實監督的角色，雖然不知道時程會不會拖延，但一定會以理性、替人民把關的角度審查。

過去連續多個會期都搶得頭香的郭國文，這會期卻意外比許忠信晚到。郭國文說，第11屆開始每個會期他都搶頭香，沒想到許忠信昨晚睡不著就到立法院，他都是用同樣的心態，在上午6時許到立法院報到，抱持著如同新人的態度，珍惜每天在立法院為人民發聲。

郭國文表示，他對這會期其實有所期待，去年度的總預算審查拖延超過351天，最後亂砍預算，讓人民非常失望、社會反彈；另外還以延會方式撐滿保護傘，對立法院運作並沒有太多幫助，期待從這會期開始立法院運作能正常化、符合人民期待。

林德福說，他已擔任7屆立委、算資深的，他只有一個理念，希望國家的經濟提升、兩岸和平、政治要清明，國家才有希望。但這段時間立法院三讀通過的法案，行政院長卻不副署，呼籲政府應回歸憲法、以民為本，讓國家繼續往前進。

林德福表示，相信在野黨會站在幫人民監督政府的角色，不能讓政府為所欲為，只要是需要的預算，絕對不會苛刻，但不應該編的預算卻胡編，像是最近一次次水災，但特別預算有多少是分配到災區去，「沒有」，只要風雨大一點就淹水，人民真的很苦。

許忠信 立委 民眾黨

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