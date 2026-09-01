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遺傳蔣萬安愛打籃球 蔣得立：穿拖鞋鬥牛也能贏他

聯合報／ 記者林新輝/台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）笑說自己現在籃球已經打不贏大寶蔣得立（右），但輸給自己兒子卻很開心。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左）笑說自己現在籃球已經打不贏大寶蔣得立（右），但輸給自己兒子卻很開心。記者余承翰／攝影

去年聯合報《相對論》採訪台北市長蔣萬安與兒子蔣得立，記者在2小時採訪發現，當時還是師大附中國中部2年級蔣得立的談吐，重視自我、清楚個人價值與清晰自我表達。他會申請交換留學1年是很典型Z世代風格。

記者問，顯赫家世與市長兒子的特殊身分會不會是「枷鎖」，蔣得立說，同學給他取「市子」綽號，他覺得滿有趣，在他心中，他跟同學一樣都是愛打鬧開玩笑的男生，「我不會用『中二』形容同學和我的相處模式，但我從來不會被身分困擾，一點也不會。」

問到對未來的想法，蔣得立說，未來還有點遠，但他不會排斥任何的可能，重點是他的爸媽也沒有限定他要做什麼，這點他們很尊重他的想法。蔣得立只有小爆料，媽媽很愛「問」成績，有次他考94分，媽媽就追問錯哪一題？這題為什麼會錯？蔣得立說「有時候會很受不了。」後來是爸爸站在他跟媽中間「勸合」，94分很不錯啦。

蔣萬安學生時愛打籃球，蔣得立遺傳到老爸也很愛打球，某次父子相約一對一「鬥牛」，兒子贏了老爸，蔣得立說，那次鬥牛他是穿拖鞋跟老爸比賽，「我穿拖鞋也能贏。」

童軍是蔣得立受訪時說最多的「故事」，從基礎的訓練到惡劣天氣完成活動，他津津樂道。蔣得立國中畢業獲得台北市「傑出表現市長獎」，他自己大方說，他不是「成績第1名」優秀的市長獎，是長期參與童軍活動與課外表現學校推薦的。蔣得立認為，童軍可以訓練與人溝通、學習服務志工精神，他在說童軍的經歷時，蔣萬安還會主動補充兒子做了哪些他覺得很棒的事。

記者問蔣得立一題「超齡題」，市長被看好未來選總統，如果有這一天會支持嗎？蔣得立說，如果這是老爸的選擇，他會支持，「而且我會建議老爸穿西裝。」

受訪時蔣萬安說，他希望兒子能自由發展，也怕把得立逼太緊，還好媽媽比較了解兒子，知道兒子的潛力在哪裡，會把大寶的潛力逼出來。

蔣得立申請交換留學1年，有人說應避嫌，但蔣萬安、蔣得立身上「標籤」、被放大檢視從未少過。蔣萬安說，孩子的選擇，尊重與支持是他唯一能做的事。

蔣萬安 蔣得立 拖鞋

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