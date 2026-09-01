烏龍！筆電男被綠委疑共諜 藍批大獵巫

有民眾日前在台北捷運持筆記型電腦，螢幕顯示「２戰區光合系統」的簡體字樣，被網友質疑是中國大陸共諜在台情蒐；民進黨立委林楚茵在社群發文，若男子蒐集情報屬實，是嚴重國安問題，呼籲國安單位嚴查，結果是烏龍一場。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄昨表示，查明以後，該還人家清白，還是要還人家清白；林楚茵昨未回應。

台北市警局信義分局指出，高姓男子八月廿九日中午在台北車站捷運月台等候友人，期間以筆電聽取音檔時，遭側錄、上傳網路；員警循線調查實情，高男稱他有購買線上投資理財課程，平時可透過帳號密碼登入教學網站，打開教學音頻，遭側錄時就是在聽課、等朋友會合，所謂「２戰區光合系統」，只是投資專家及課程分組的代號，與諜戰無關。

林楚茵辦公室昨原本稱將統一向媒體回應，最後並未回應。林楚茵八月卅日晚間在社群網路表示，她當初發文的要求是及早釐清真相，讓事實還原；她並貼上台北市警局信義分局的新聞稿，指案件屬於誤傳事件。

國民黨立委王鴻薇批評，民進黨立委的獵巫不是第一次，民進黨立委郭昱晴去年也對一位在公園直播的民眾在網路上公審，結果，「大獵巫、大翻車、大失敗」；林楚茵至今仍拒不道歉，難道民進黨要繼續放縱這種行為？

此外，一名大學新生在社群平台分享一張宿舍照片，盛讚「有獨立包廂、乾濕分離」，引來民進黨立委吳思瑤留言，宣傳是自己催生、推動。該名學生回覆「沒有想要貼文有政治」，引發網友出征。

王鴻薇反問，民進黨台北市長參選人沈伯洋能認同這種大罷免式的出征大學生行為嗎？