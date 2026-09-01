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盧秀燕派副市長赴東莞台博會 綠質疑「探路」
台中市副市長鄭照新等人明天將率團赴中國大陸東莞參加台灣名品博覽會，當天來回。由於此行是台中市長盧秀燕第二任期首度派市府高層登陸，綠營質疑是否為盧秀燕「探路」？鄭照新說，台博會已舉行十七年，此行以台商為主角，重點在經濟交流。
第十七屆東莞台灣名品博覽會於九月三日至六日舉行，台灣、東南亞、港澳等地區台商均參展，台中市參展廠商約有廿多家。據了解，中國全國台企聯榮譽會長郭山輝為台中人，上個月積極邀請盧參加，給台中廠商加油打氣。
據指出，東莞的主力台商大多是桃園企業，桃園市前市長鄭文燦時期就維持雙方交流，至今超過十年，不拜會大陸官員。桃市府昨表示，台灣名品博覽會行之有年，今年由副市長蘇俊賓率團前往。
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