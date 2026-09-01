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鄭麗文：重塑黨魂 建立制度 2028不會內定人選

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨主席鄭麗文日前接受新加坡「聯合早報」專訪時表示，雖然在嘉義市和彰化縣有些問題，但她仍很有信心，最後應可交出大家都能滿意的成績單。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文日前接受新加坡「聯合早報」專訪時表示，雖然在嘉義市和彰化縣有些問題，但她仍很有信心，最後應可交出大家都能滿意的成績單。聯合報系資料照

九合一選舉昨天登記起跑，國民黨主席鄭麗文日前接受新加坡「聯合早報」專訪，對於外界關注若二○二六選情未達預期，是否會請辭黨主席？鄭麗文表示，雖然在嘉義市和彰化縣等部分縣市有些問題，大家也有焦慮，「我還是很有信心，最後應該可交出一個大家都能滿意的成績單」。

至於外界屢次解讀她可能投入二○二八年總統大選，鄭麗文表示，作為黨主席，她的責任是建立公平制度、提名最強候選人，並團結所有在野力量、維繫藍白合作；國民黨不會內定人選，更不會為任何個人量身打造制度，「如果我做好這個事情，媒體就解讀成我要去選總統，那是過度解讀了」。

鄭麗文表示，國民黨將持續以人民利益為核心，在複雜的國際環境中務實前進，一方面強化自身、守護台灣民主與安全，一方面堅持溝通、降低衝突風險，為台海和平創造更多可能；面對逆風，國民黨不退縮，也不放棄為台灣尋找和平與繁榮的道路。

她也說，自己是「非常非典型的國民黨政治人物」，但剛好符合現在多數國民黨黨員跟支持者希望國民黨脫胎換骨、煥然一新的期待；目前，黨內士氣已經有明顯地提升，更有上萬名新黨員加入，從十六歲青年到八十歲長者都有，展現國民黨重新凝聚社會支持的活力。她希望重塑國民黨黨魂，重新賦予時代的價值，尤其能與年輕世代對話的新價值。

回顧今年上半年訪問北京與華府的成果，鄭麗文表示，國民黨正穩健推動對外交流與兩岸對話，每一個步驟都走得非常穩健。當前台海情勢嚴峻，降低緊張、避免兩岸走向兵戎相向，不僅符合台灣與大陸雙方利益，也符合美國及國際社會共同利益；兩岸並非只能在對抗與衝突之間選擇，透過溝通與交流，和平依然是可努力、也可實現的選項。

對於外界質疑「九二共識」能否發揮作用，鄭麗文表示，她始終對兩岸恢復和平交流抱持信心，此次北京之行也再次證明，雙方存在推動交流、降低敵意的空間，兩岸是有和平的選項，國民黨有責任，為台灣人民持續打開對話的大門。

面對黨內外壓力，鄭麗文說，「我們是逆風而行，但我沒有一點膽怯、退讓與焦慮」，她雖是理想主義者，但絕非空想主義者，所有政策與政治主張都建立在現實基礎之上。

2026九合一選舉 鄭麗文 新加坡

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