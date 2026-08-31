南投消防員執行搜救任務溺水不治 賴總統：全力協助撫卹及家屬照顧

有民眾前往濁水溪上游激流泛舟，疑因水流湍急翻覆，南投縣消防局伍姓消防員今天搜救時不幸溺水，送醫後搶救不治。賴清德總統今晚在臉書表達沉痛與不捨並表示，他已請內政部及消防署全力協助後續撫卹及家屬照顧工作，並盡速釐清事故發生原因。

賴總統表示，今天下午，南投縣消防局伍姓消防同仁，在信義鄉濁水溪執行搜救任務時，因救生艇翻覆落水，經全力搶救後仍宣告不治，令人感到沉痛與不捨。

賴總統說，伍姓消防同仁為了搶救民眾，在第一線執行任務時不幸殉職，他要向其家人致上最深的慰問；他已請內政部及消防署全力協助後續撫卹及家屬照顧工作，並盡速釐清事故發生原因，檢視相關救援安全措施，避免類似憾事再次發生。

賴總統表示，目前還有受困民眾尚待救援，搜救團隊仍持續全力投入；但面對湍急水勢及複雜地形，所有救援行動都必須以救援人員安全為最優先考量，做好風險評估及必要防護，願逝者安息，也盼搜救工作平安順利。