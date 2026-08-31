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國安局花1030萬元會見哈塞特 許宇甄：關稅待遇只追平沒超車

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

據美國司法部的資料，我國安局委託華府公關公司牽線，花費32.5萬美元（折合約新台幣1030萬元），促成國安局長蔡明彥與白宮經濟委員會主席、美國總統川普關稅政策執行者哈塞特（Kevin Hassett）的會面。國民黨團書記長許宇甄質疑，國安局花費32.5萬美元向美遊說，合法只是最低標準，有效才是國會應該檢驗的標準，台灣到底因此多爭取到什麼？就對等關稅基本待遇而言，跟日韓歐盟追平，並沒有超車。

許宇甄說，國際遊說可以是政策工具，但人民花的是公帑，國會檢驗的就不能只是「蔡明彥見到了誰、拍了什麼合照」，而是台灣到底因此多爭取到什麼。行政院自己公布的結果清楚寫著，台灣取得15%且不疊加MFN的對等關稅待遇，與日本、韓國及歐盟計算方式相同，就對等關稅基本待遇而言，這叫追平，不叫超車。

許宇甄指出，2026年1至7月，台灣對美國出口1566.52億美元、進口341.89億美元，對美順差高達1224.63億美元；但同期台灣對日本逆差174.61億美元、對韓國逆差367.30億美元，對日韓合計逆差達541.91億美元，顯示台灣在東亞供應鏈中並不是單純「自己生產、自己出口」，而是大量吸納區域供應鏈的設備、材料及中間財，再進一步加工製造出口。

許宇甄表示，台灣是全球半導體、電子與資通訊供應鏈的重要製造樞紐，大量自日本、韓國進口半導體材料、電子零組件、設備與中間投入，再經台灣製造、加工與整合後出口美國。單看台灣對美1224.63億美元的雙邊順差，不能完整反映背後的供應鏈投入。若美方將台灣對美巨額順差作為談判壓力的重要依據，政府更應交代，有沒有把台灣位於跨國供應鏈中間環節的結構特性向美方講清楚、談清楚。

許宇甄強調，這也凸顯台灣長期缺乏台美FTA的制度性劣勢。跨國產品究竟在哪一國形成增加值、原產地如何認定、適用什麼稅率，都牽涉HS稅則分類、實質轉型、原產地規則及各國貿易協定待遇。台灣企業真正面對的是一整套市場准入與制度競爭，不可能靠安排一場會面、留下一張合照就自動消失。

許宇甄質疑，國安局花費32.5萬美元進行國際遊說，合法只是最低標準，有效才是國會應該檢驗的標準。政府應該具體回答，這筆錢除促成蔡明彥與哈塞特等美方人士會面，究竟取得哪些原本無法取得的政策利益？台灣是否因此獲得比日韓更優惠的市場准入？是否改善FTA缺位造成的制度性劣勢？是否讓美方在衡量台灣巨額順差時，更充分理解其中包含第三國設備、材料與中間投入的供應鏈結構？

哈塞特 許宇甄 國安局 關稅 對等關稅

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