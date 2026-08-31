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影／出席科技阻詐高峰會 卓榮泰感謝第一線行員辛勞
「2026金檢警聯防：科技阻詐，全域守護高峰會」今（31日）在財團法人台灣金融研訓院舉行，行政院長卓榮泰、銀行公會常務理事李長庚及金檢警相關部會代表共同出席。
卓榮泰致詞表示，行政院每周政務會議都會緊盯各類詐騙案件數與財損數據，詐騙集團往往利用民眾的親情、友情與信任作為突破口，造成被害人重大財損。他特別向第一線金融臨櫃人員致謝並喊話「不要哭、勇敢」，肯定行員在第一線承受委屈與不解，憑藉耐心與專業守住防線，成功阻止了許多家庭的悲劇。
李長庚指出，今年上半年金融業臨櫃成功攔阻4891件詐騙案，攔阻金額達43億元。面對新型態詐騙手法，銀行業正朝向整合化、專業化與科技化推進，未來將持續強化ATM等自動化設備的科技防護，包含導入臉部遮蔽辨識及異常行為警示等措施，並深化信用卡防偽控管與被害人關懷，全面阻斷詐團提領管道。
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