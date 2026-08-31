「養駭客案」鏡週刊一審判賠60萬元 黃國昌：遲來的正義於事無補

民眾黨主席黃國昌今天表示，針對鏡週刊和鏡電視抹黑他「養駭客竊取個資」、「辦公室同仁要求匯款處理陳情」，台北地方法院宣判鏡集團再次敗訴，如此低劣操作已經是第N次遭到法院打臉，「我的心中沒有絲毫喜悅，傷害已經造成，遲來的正義於事無補。」

鏡週刊去年報導，黃國昌組成網路禁衛軍吸收駭客竊取機密，聲稱其鄭姓助理告知「揭弊要付費給協會」，黃國昌事後向周刊提告民事求償500萬元。台北地方法院今天宣判，周刊與撰稿記者連帶賠償黃國昌54萬元、鄭姓助理6萬元，並移除新聞及在官網刊登判決全文30日。

「鏡週刊、鏡電視再添一敗」，黃國昌稍早在臉書發文表示，針對鏡週刊和鏡電視去年抹黑「養駭客竊取個資」、「辦公室同仁要求匯款處理陳情」等情事，台北地方法院今天宣判鏡鏡集團再次敗訴，同時應賠償及移除相關報導，並且刊登判決全文在網站30天。

黃國昌說，鏡集團先潑糞、綠媒側翼再一條龍跟上，這種低劣操作已經是第N次遭到法院打臉，然而他的心中沒有絲毫喜悅，傷害已經造成，遲來的正義於事無補，台灣惡劣的政媒環境一定要能翻轉改正，否則只是讓無良綠媒繼續囂張，民主法治日益沉淪。