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藍營贈「柯志恩包」、綠營送「應援手燈」 陳其邁收畢業禮物笑開懷

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會國民黨團送市長陳其邁一個柯志恩小背包，祝福他以後可以背著背包遊山玩水。圖／國民黨團提供
高市議會國民黨團送市長陳其邁一個柯志恩小背包，祝福他以後可以背著背包遊山玩水。圖／國民黨團提供

高雄市長陳其邁年底將卸任，高市議會第四屆第八次定期大會今天進行市長施政報告暨質詢，也是陳其邁任內最後一次接受議員質詢。藍綠都準備了「畢業禮物」要送陳其邁，民進黨團準備鮮花及特製演唱會應援手燈，國民黨則送了一個象徵柯志恩繞著地球跑會使用的小背包，預祝陳其邁卸任後圓夢，可以帶背包遊山玩水、環遊世界。

很多人關心陳其邁的下一步，他受訪時多次提及，這幾年幾乎都在工作，卸任後想去遊山玩水、環遊世界。針對陳其邁任內最後一次市政總質詢，高雄市議會國民黨團質詢結束後致贈一個黃色背包，陳其邁見狀笑容滿面，絲毫沒有以往的劍拔弩張。

國民黨團表示，市長參選人柯志恩過去擔任外景主持人，出國工作常使用旅行背包，所以今天送上一個她過去會使用的品牌背包，柯更親自手寫卡片當彩蛋，內容是說：「其邁市長，高雄交給我，接下來換你繞著地球跑。」可惜背包有送出去，卡片因旁人阻擋未被收下。

民進黨團質詢時，總召江瑞鴻帶隊，多位議員輪番肯定市長陳其邁招商成功、演唱會經濟亮眼，施政滿意度高達83.5%。質詢結束後準備鮮花致贈，還有一個融合演唱會、台積電晶片及成圓輕軌意象的手作應援手燈，藉此肯定陳其邁帶領高雄六年，「轉型有成、成長有感」，期許城市持續發光發熱。

民進黨團肯定市長陳其邁施政讓市民有感，贈送演唱會應援燈及鮮花。記者徐白櫻／攝影
民進黨團肯定市長陳其邁施政讓市民有感，贈送演唱會應援燈及鮮花。記者徐白櫻／攝影

民進黨團贈送陳其邁應援手燈，設計概念是結合演唱會、台積電晶片及輕軌成圓意象。圖／讀者提供
民進黨團贈送陳其邁應援手燈，設計概念是結合演唱會、台積電晶片及輕軌成圓意象。圖／讀者提供

高市議會國民黨團送市長陳其邁一個「柯志恩包」，祝他卸任後可以遊山玩水。圖／國民黨團提供
高市議會國民黨團送市長陳其邁一個「柯志恩包」，祝他卸任後可以遊山玩水。圖／國民黨團提供

陳其邁 藍營 綠營

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