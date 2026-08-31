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大寶蔣得立建中休學赴美留學 蔣萬安曝原因：我跟太太都支持

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立今年考上建中，成為蔣萬安學弟，不過傳出蔣得立已從建中休學準備赴美留學。蔣萬安今天下午赴議會備詢時親口證實，這是孩子自己的決定，希望能夠交換學生一年，主要希望能夠多探索自己的興趣、及拓展國際視野，所以我跟太太都尊重，而且都支持。

蔣得立今年從師大附中國中部畢業後，考上建國中學，蔣萬安曾公開向媒體證實，並表達對兒子的祝福與期許。據了解，蔣得立此次參與的是教育局交換學生學習計畫，學生可以赴美國及加拿大體驗不同文化教育日常，但必須休學一年回台繼續完成高中學業，因最近一次舉辦行前交流會照片，因有蔣得立身影，消息才不脛而走。

蔣萬安今天受訪證實，這是孩子自己的決定，希望能夠交換學生一年，主要希望能夠多探索自己的興趣、及拓展國際視野，所以我跟太太都尊重，而且都支持。

赴美 蔣萬安 休學

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