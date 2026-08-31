蔡英文70歲生日 賴總統留言祝賀：還有很多地方要向請益

今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文在社群平台貼出兩張帶著笑容切蛋糕的照片，吸引大批網友朝聖祝賀，就連賴清德總統也留言祝福蔡英文生日快樂並表示，「謝謝你一直以來對台灣的關心與支持」、「還有很多地方要向你請益」。

蔡英文在社群平台貼出慶生切蛋糕照片，圖說寫道，「幕僚出賣老闆，沒經過他同意。70歲大壽。在他發現以前，大家趕快祝他每天開心，身體健康。」

賴總統在該則貼文留言表示，「蔡總統生日快樂！雖然已經LINE過你了，但還是想跟大家分享斑斑的生日卡，一起祝你生日快樂！」

賴總統說，「謝謝你一直以來對台灣的關心與支持，也謝謝你為台灣打下的基礎。接下來還有很多事情要繼續努力，也還有很多地方要向你請益。希望斑斑的祝福，讓今天多一點好心情！」