魯台經貿洽談 蕭旭岑：兩岸穩定交流符合兩岸人民共同利益

國民黨副主席蕭旭岑今天表示，過去幾年台灣選舉與罷免結果，反映出台灣民眾支持兩岸維持穩定交流，拒絕操弄兩岸對抗的真實民意。兩岸穩定交流符合兩岸人民的共同利益，一時的政治操作與刻意切割，分離不了兩岸人民的真摯情感。

蕭旭岑上午出席大陸山東濰坊第三十屆魯台經貿洽談會開幕式，作了以上的表示。蕭旭岑在開幕前，先會見山東省委書記林武，對於山東長年照顧台商台胞，表達肯定與謝意，期待山東未來能一如既往支持台商台胞，讓魯台兩地優勢互補、實現互利共贏。

蕭旭岑代表國民黨與國民黨主席鄭麗文，對西藏吉隆口岸泥石流天然災害的不幸事件，表達最深切的哀悼與慰問。兩岸同胞血脈相連，對於大陸同胞在西藏不幸遭遇，國民黨感同身受。鄭麗文請他致上最深切的慰問之意，也祈願救援工作順利，受災群眾早日度過難關。

蕭旭岑說，過去幾年台灣選舉與罷免結果，反映出台灣真實民意。台灣民眾支持兩岸維持穩定交流，拒絕操弄兩岸對抗。兩岸穩定交流符合兩岸人民的共同利益，一時的政治操作與刻意切割，分離不了兩岸人民的真摯情感。

他表示，過去30年來，魯台雙方在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，累積政治互信，發揮各自優勢，大幅促進兩地交流合作，成果非常豐碩，為兩岸關係和平發展，做出很大貢獻。

今年魯台會規畫舉辦兩岸綠色化工產業、現代農業、海洋大健康沙龍等多場專題活動。蕭旭岑說，在兩岸關係出現積極發展的當下，意義非常重大，相信將使魯台產業合作和經貿交流攀向另一個高峰。

蕭旭岑提出兩點看法，一是聚焦新能源和農業領域，強化兩岸合作、共同應對挑戰。當前國際情勢動盪影響能源安全，氣候變遷對農業生產形成威脅。兩岸可以聚焦綠色製造和現代農業，運用魯台雙方共同的海洋資源和技術能力，摸索出一套可持續的發展模式。推動魯台雙方產業升級，也為中華民族的生存發展打下厚實基礎。

二是推動青年交流，重視台商台胞，青年是中華民族未來的希望，應該成為推動魯台交流的生力軍，甚至是主力軍。台商台胞是兩岸交流合作的重要推手，是兩岸人民彼此理解的橋樑。