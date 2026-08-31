接見工商協進會 賴總統：明年起每年250億協助中小微企業轉型

賴清德總統今天表示，今年全年的經濟成長率預估可達11.05%，創下39年來新高；明年開始每年將有250億元，協助中小微企業轉型升級。

賴總統是在接見中華民國工商協進會第27屆新任理監事時，作了以上的表示。他說，今年6月工商協進會順利完成換屆改選，恭喜吳東亮高票連任理事長，也恭喜各理監事當選，承擔起引領台灣工商界前進的重責大任。

賴總統指出，感謝工商協進會夥伴，百工百業，全體國人與政府一起努力打拚，讓台灣持續有豐碩的經濟成果，今年上半年經濟成長率達到14.15%，是半世紀以來同期最強表現，今年全年經濟成長率預估可達到11.05%，創下39年來的新高。

賴總統說，他在2024年上任後提出中小微企業多元振興發展計畫，每年編列100多億元，今年就職滿兩年時，再推出一項規模1000億元，為期8年計畫。明年開始，每年將有250億元，協助中小微企業轉型升級。政府也研擬中小微企業轉型升級發展條例草案，希望對中小微企業的支持能夠制度化，促進永續發展。

賴總統指出，政府發展經濟，不只是追求亮眼的數字，更重要的是讓經濟成長的果實與社會共享。

賴總統表示，明年總預算歲入歲出平衡，實質零舉債的前提下，政府決定普發現金每人1萬元，讓國人感受到AI經濟成長帶來的實質支持。為解決少子女化問題，政府推出台灣人口對策新戰略家庭支持篇，從現金補助轉向由社會支持方式；從友善職場到推動零歲到18歲每人每月5000元成長津貼，希望能夠務實，有效解決當前少子女化問題。

賴總統指出，確保台灣在高科技領域領先地位，政府推出AI新十大建設，包括四大基礎工程。第一是人力培育，希望2040年前，培養至少50萬名AI應用人才；第二是建設國家算力中心，目前在台南南部科學園區啟用；第三是打造AI主權資料中心；第四是確保電力穩定，促進台灣區域平衡發展。