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蔣萬安自掏30萬支持庇護工場 沈伯洋酸：為何不阻止北市藍委刪預算

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）一早到南港公園掃街拜票，受到支持者歡迎。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）一早到南港公園掃街拜票，受到支持者歡迎。記者曾吉松／攝影

國民黨立委翁曉玲因刪凍總統府國務機要費，引發庇護工場訂單爭議，台北市長蔣萬安被拍到現身北市庇護工場，他也證實用實際行動下訂單採購，自掏腰包30萬來支持。民進黨台北市長參選人沈伯洋肯定也呼籲，平日大家也能給庇護工場多支持，但他也質疑蔣當初為何不說服北市藍委不砍預算，「這才是真正關心」。

沈伯洋表示，前往庇護工場表達支持都是好事，但庇護工場節慶時候訂單較多，平日也能夠給這些工場更多支持，但蔣萬安如果在乎庇護工場他早就可以預防，說服北市藍委李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、羅智強等人不要與翁曉玲站在同一邊，「這才是真正關心」。

此外，士林出現蔣萬安「台北安可」後援會看板，沈伯洋幽默表示，「安可（Encore）」應是台下聽眾喊的，台上自己喊只是「加場」。市民絕對不會想看到天價洋傘預算、兒虐案件、交通壅塞與環境衛生等市政沉痛缺憾被「安可」，呼籲蔣腳踏實地、誠實面對市民監督。

民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）一早到南港公園掃街拜票，沈伯洋受訪表示蔣萬安都不想談台北，一直講別的縣市，所以別的縣市參選人只好來找他辯論，「當然我們還是期待他多講台北，如果要辯論的話，也是我先排第一個」。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋（中）一早到南港公園掃街拜票，沈伯洋受訪表示蔣萬安都不想談台北，一直講別的縣市，所以別的縣市參選人只好來找他辯論，「當然我們還是期待他多講台北，如果要辯論的話，也是我先排第一個」。記者曾吉松／攝影

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