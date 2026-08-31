林楚茵疑「筆電男」是共諜大翻車...她嘆：大罷免的綠色獵巫都回來了

有民眾日前在北車捷運月台持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字樣遭質疑為共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵呼籲國安嚴查，最終證實烏龍一場。國民黨議員柳采葳痛批「回來了，都回來了！林楚茵，大罷免時期的綠色獵巫、紅帽子滿天飛的既視感，通通都回來了！」

柳采葳說，台北捷運月台上，一位普通市民在等朋友時打開筆電，結果螢幕上的畫面被一旁的「青鳥」側錄偷拍、上傳網路進行公審，民進黨立委林楚茵居然在第一時間接力、大做文章，公開指控這是中國大數據監測與情報蒐集的平台在北車蒐集情資，大喊是「嚴重國安問題」，高調要求國安及檢警單位立刻立案徹查！

柳說，結果咧？警方一查，這根本是一場徹頭徹尾的烏龍！人家在等朋友、在自己的電腦螢幕上看什麼，到底關妳林楚茵什麼事？關側翼什麼事？隨意偷拍、公審他人隱私，這本身就極度不對、極度惡劣！

「隨意偷拍公審，難道現在全台都活在綠色警總陰影下？」柳采葳痛批， 這種隨便偷拍路人、看圖說故事、抹紅百姓的手法，大罷免時期的獵巫氛圍，怎麼一模一樣？從民進黨立委郭昱晴在公園公審路人、沈伯洋護航側翼獵巫，再到林楚茵這次大翻車，民進黨這套「全民當密告、瘋狂扣帽子」的打法，簡直是把去年大罷免時期的獵巫氛圍重現！

柳采葳也向林楚茵喊話「林大立委，警方都打臉了，妳到底什麼時候才要跟無辜市民公開道歉？」柳說，堂堂立法委員，未經查證就拿著側錄偷拍的截圖，把一個在捷運站等朋友的普通市民打成「共諜」警方都已經釐清真相，還了這位民眾清白，甚至法律專家也指出，隨意拿別人的私人電腦畫面公開公審，可能涉嫌侵害個人隱私與名譽，甚至有觸犯妨害秘密、誹謗罪的嫌疑！

「現在平民老百姓在公眾場合做什麼，是不是都要擔心「青鳥」不開心？」柳嘆，民眾坐個捷運看個螢幕，還要隨時提防旁邊有沒有綠色側翼在偷看、偷拍、甚至準備上傳網路把妳抹紅？難道現在台北市民在公共場所打開電腦，都要戰戰兢兢，否則隨時會被當作共諜送辦？

柳采葳說，尤其林楚茵居然還不認錯？誒？當初扣帽子時聲音那麼大，現在真相大白了，連一句公開道歉都說不出口嗎？既然警方已經證實是烏龍一場，請立刻跟這位被妳無理公審的台北市民，公開道歉！