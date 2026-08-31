民眾黨團再嗆中選會沒收2大公投案 先射箭再畫靶成「公審會2.0」

中央選舉委員會日前駁回鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投案。民眾黨立委洪毓祥今天表示，中選會主委游盈隆曾經公開說過公投案「1個恰恰好、3個受不了」，難道這就是所謂的先入為主、先射箭再畫靶，中選會儼然成為公審會2.0，民眾黨將在立法院持續推動修法。

針對立法院提出「廢除非核家園」、「鞭刑入法」及「交通罰鍰專用改善道安」公投案，中選會委員會議上周開會討論是否成案，最終僅有廢除非核家園公投確定成案。至於鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投，中選會委員認定不符合「公民投票法」明定重大政策創制或複決規定。

民眾黨立法院黨團上午舉行「公審會復辟，是誰閹割了公民權？」記者會，民眾黨立委許忠信指出，台灣每年有超過3000人死於交通事故，平均每天傷亡超過8人，然而根據我國行政法規，交通罰鍰經常淪為地方政府小金庫，地方政府未將交通罰鍰確實投入改善道安，最後卻由人民付出代價，「人民的生命財產不可以再這樣犧牲」。

許忠信說明，公民投票法第2條明定，除了預算、人事、租稅及薪俸等明確排除事項，「重大政策之創制或複決」本來就可以交付公投，這也是民進黨長年追求的民主價值，如今中選會卻恣意擴權、沒收人民的直接民權，拿出「重大」這種不確定的法律概念擴大解釋才是明顯違法。

洪毓祥質疑，中選會部分委員以「涉及預算」為由否決公投，然而法律與政策多少都會直接或間接涉及政府支出，難道中選會放行的核能公投就不需要任何預算，「為什麼核能可以，交通安全就不行？根本是莫名其妙」，如果按照中選會的標準，只要牽涉預算就不能公投，未來幾乎所有重大公共政策都可以被排除。

洪毓祥表示，游盈隆先前聲稱公投「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」，結果最後真的只有1案通過，這根本就是先入為主、先射箭再畫靶，中選會委員會議的審議結果，完全呼應游盈隆事前的說法，讓人更加質疑是否早有立場，中選會儼然成為已被被廢除的公民投票審議委員會2.0。

洪毓祥說，公民投票法第15條第2項明定，「立法院對於重大政策認為有提出公投必要者，經院會通過後交由主管機關辦理公民投票」，中選會的職責就是依法辦理選務，不是替立法院重新審查一次，中選會更不是公投太上皇，既然立法院認定有交付公投的必要，中選會就不應該讓行政權凌駕人民直接行使公投權的權利。

媒體詢問，國民黨立委洪孟楷昨天表示，有意與民眾黨團推動「鞭刑入法」、「交通罰鍰專款專用」等修法。洪毓祥表示，針對鞭刑入法公投，民眾黨團正反意見都有，如果國民黨團有意推動修法，民眾黨團後續會再協商因應，至於交通罰鍰專款專用議題，民眾黨團絕對支持，希望三黨共同推動，「這個絕對會列入我們推動的優先法案」。