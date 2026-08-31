快訊

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨團再嗆中選會沒收2大公投案 先射箭再畫靶成「公審會2.0」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
中選會委員會議上周審議三公投案結果出爐，中選會主委游盈隆舉行記者會宣布，鞭刑入法公投、交通罰鍰專用改善道安公投2提案因不符合公投法明定重大政策創制或複決規定，遭否決；廢除非核家園公投確定成案，於11月28日投、開票。聯合報系資料照
中選會委員會議上周審議三公投案結果出爐，中選會主委游盈隆舉行記者會宣布，鞭刑入法公投、交通罰鍰專用改善道安公投2提案因不符合公投法明定重大政策創制或複決規定，遭否決；廢除非核家園公投確定成案，於11月28日投、開票。聯合報系資料照

中央選舉委員會日前駁回鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投案。民眾黨立委洪毓祥今天表示，中選會主委游盈隆曾經公開說過公投案「1個恰恰好、3個受不了」，難道這就是所謂的先入為主、先射箭再畫靶，中選會儼然成為公審會2.0，民眾黨將在立法院持續推動修法。

針對立法院提出「廢除非核家園」、「鞭刑入法」及「交通罰鍰專用改善道安」公投案，中選會委員會議上周開會討論是否成案，最終僅有廢除非核家園公投確定成案。至於鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投，中選會委員認定不符合「公民投票法」明定重大政策創制或複決規定。

民眾黨立法院黨團上午舉行「公審會復辟，是誰閹割了公民權？」記者會，民眾黨立委許忠信指出，台灣每年有超過3000人死於交通事故，平均每天傷亡超過8人，然而根據我國行政法規，交通罰鍰經常淪為地方政府小金庫，地方政府未將交通罰鍰確實投入改善道安，最後卻由人民付出代價，「人民的生命財產不可以再這樣犧牲」。

許忠信說明，公民投票法第2條明定，除了預算、人事、租稅及薪俸等明確排除事項，「重大政策之創制或複決」本來就可以交付公投，這也是民進黨長年追求的民主價值，如今中選會卻恣意擴權、沒收人民的直接民權，拿出「重大」這種不確定的法律概念擴大解釋才是明顯違法。

洪毓祥質疑，中選會部分委員以「涉及預算」為由否決公投，然而法律與政策多少都會直接或間接涉及政府支出，難道中選會放行的核能公投就不需要任何預算，「為什麼核能可以，交通安全就不行？根本是莫名其妙」，如果按照中選會的標準，只要牽涉預算就不能公投，未來幾乎所有重大公共政策都可以被排除。

洪毓祥表示，游盈隆先前聲稱公投「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」，結果最後真的只有1案通過，這根本就是先入為主、先射箭再畫靶，中選會委員會議的審議結果，完全呼應游盈隆事前的說法，讓人更加質疑是否早有立場，中選會儼然成為已被被廢除的公民投票審議委員會2.0。

洪毓祥說，公民投票法第15條第2項明定，「立法院對於重大政策認為有提出公投必要者，經院會通過後交由主管機關辦理公民投票」，中選會的職責就是依法辦理選務，不是替立法院重新審查一次，中選會更不是公投太上皇，既然立法院認定有交付公投的必要，中選會就不應該讓行政權凌駕人民直接行使公投權的權利。

媒體詢問，國民黨立委洪孟楷昨天表示，有意與民眾黨團推動「鞭刑入法」、「交通罰鍰專款專用」等修法。洪毓祥表示，針對鞭刑入法公投，民眾黨團正反意見都有，如果國民黨團有意推動修法，民眾黨團後續會再協商因應，至於交通罰鍰專款專用議題，民眾黨團絕對支持，希望三黨共同推動，「這個絕對會列入我們推動的優先法案」。

公投 中選會 公審

延伸閱讀

兩項公投遭中選會否決 學者批玩弄定義

鞭刑公投遭駁 洪孟楷：先給被害者正義 再談犯罪者人權

廢除非核家園公投成案 環團批理由書不實陳述

白：拚議員翻倍 擴張地方版圖

相關新聞

林楚茵疑「筆電男」是共諜卻翻車 王鴻薇：大獵巫大失敗

有民眾日前在台北車站捷運月台持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字樣，遭質疑為大陸共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵也呼籲國安單位嚴查，不過最終警方證實為烏龍一場。國民黨立委王鴻薇批評，事件澄清後，林楚茵到目前仍拒不道歉，難道民進黨要繼續放縱這種行為、不怕影響年底選舉？

民眾黨團再嗆中選會沒收2大公投案 先射箭再畫靶成「公審會2.0」

中央選舉委員會日前駁回鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投案。民眾黨立委洪毓祥今天表示，中選會主委游盈隆曾經公開說過公投案「1個恰恰好、3個受不了」，難道這就是所謂的先入為主、先射箭再畫靶，中選會儼然成為公審會2.0，民眾黨將在立法院持續推動修法。

北捷開筆電遭疑共諜鬧烏龍 民進黨團：還是要還人家清白

有一名民眾日前在台北捷運持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」的簡體字樣，被民眾目擊側錄，質疑為中國大陸共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵也在社群發文，呼籲國安單位嚴查，不過卻發現是烏龍一場。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，查明以後，該還人家清白，還是要還人家清白。

蔡英文70大壽 幕僚出賣老闆燦笑切蛋糕高清照

今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文在社群平台貼出兩張帶著笑容切蛋糕的照片，照片圖說寫道，「幕僚出賣老闆，沒經過他同意。70歲大壽。在他發現以前，大家趕快祝他每天開心，身體健康。」幽默口吻引來網友朝聖，有網友留言表示，「小英這臉可以代換成今天開學日的所有家長。」

聯合早報專訪 鄭麗文：為台灣拚和平、國民黨逆風而行不退縮

國民黨主席鄭麗文接受新加坡聯合早報專訪，鄭麗文表示，國民黨正穩健推動對外交流與兩岸對話，她認為每一個步驟都走得非常穩健，這樣子的開頭構想，也是非常正確。有關2028年大選，鄭麗文說，國民黨不會內定人選，更不會為任何個人量身打造制度。

不只「玻璃睪丸」 侯漢廷點名這些綠友友拿補助 質疑扶植固定班底

饒舌歌手楊舒雅獲文化部70萬元補助引起熱議。新黨北市議員侯漢廷點名，還有這些綠友友拿補助，套路先是拿民進黨政府補助，再投入青鳥、大罷免政治運動，結束再拿政府補助，他認為，一個成熟樂團，今年拿、明年拿，三年拿、五年還在拿，那到底叫扶植產業，還是扶植固定班底？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。