快訊

美網／4屆冠軍爆冷一輪遊 39歲約克維奇五盤大戰落馬

台灣大推iPhone原廠電池換修優惠 16款手機維修價最低1990元

告別北美一體化？美加關稅戰，加拿大為何霸氣槓川普？

聽新聞
0:00 / 0:00

林楚茵疑「筆電男」是共諜卻翻車 王鴻薇：大獵巫大失敗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇。聯合報系資料照

有民眾日前在台北車站捷運月台持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字樣，遭質疑為大陸共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵也呼籲國安單位嚴查，不過最終警方證實為烏龍一場。國民黨立委王鴻薇批評，事件澄清後，林楚茵到目前仍拒不道歉，難道民進黨要繼續放縱這種行為、不怕影響年底選舉？

王鴻薇表示，有民眾的電腦螢幕被拍下來後，放在網路上，林楚茵竟就直接轉貼在她的社群，直指北車出現疑似「共諜」，要警方一併偵辦，沒想到這根本是一場大烏龍。

王鴻薇批評，林楚茵大翻車、誣指民眾是共諜，事件已經澄清之後，林楚茵到目前為止拒不道歉，態度十分惡劣。事實上，民進黨立委的獵巫動作已經不是第一次。民進黨立委郭昱晴去年也對一位在公園直播的民眾在網路上公審，結果「大獵巫、大翻車、大失敗」。

王鴻薇表示，民進黨一而再、再而三只會搞這樣的獵巫，林楚茵到現在還不道歉，真的讓大家感覺到，好像是去年大罷免的既視感，難道民進黨就要放縱像林楚茵和郭昱晴這種行為？不怕影響今年年底的縣市長選舉嗎？

王鴻薇 共諜 林楚茵

延伸閱讀

北捷開筆電遭疑共諜鬧烏龍 民進黨團：還是要還人家清白

北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

北捷開筆電遭疑是共諜 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

女童性猥褻案發聲籲檢討社安網 藍議員打臉：訪視制度蔡英文任內拍板

相關新聞

林楚茵疑「筆電男」是共諜卻翻車 王鴻薇：大獵巫大失敗

有民眾日前在台北車站捷運月台持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字樣，遭質疑為大陸共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵也呼籲國安單位嚴查，不過最終警方證實為烏龍一場。國民黨立委王鴻薇批評，事件澄清後，林楚茵到目前仍拒不道歉，難道民進黨要繼續放縱這種行為、不怕影響年底選舉？

民眾黨團再嗆中選會沒收2大公投案 先射箭再畫靶成「公審會2.0」

中央選舉委員會日前駁回鞭刑入法、交通罰鍰專用改善道安公投案。民眾黨立委洪毓祥今天表示，中選會主委游盈隆曾經公開說過公投案「1個恰恰好、3個受不了」，難道這就是所謂的先入為主、先射箭再畫靶，中選會儼然成為公審會2.0，民眾黨將在立法院持續推動修法。

北捷開筆電遭疑共諜鬧烏龍 民進黨團：還是要還人家清白

有一名民眾日前在台北捷運持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」的簡體字樣，被民眾目擊側錄，質疑為中國大陸共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵也在社群發文，呼籲國安單位嚴查，不過卻發現是烏龍一場。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，查明以後，該還人家清白，還是要還人家清白。

蔡英文70大壽 幕僚出賣老闆燦笑切蛋糕高清照

今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文在社群平台貼出兩張帶著笑容切蛋糕的照片，照片圖說寫道，「幕僚出賣老闆，沒經過他同意。70歲大壽。在他發現以前，大家趕快祝他每天開心，身體健康。」幽默口吻引來網友朝聖，有網友留言表示，「小英這臉可以代換成今天開學日的所有家長。」

聯合早報專訪 鄭麗文：為台灣拚和平、國民黨逆風而行不退縮

國民黨主席鄭麗文接受新加坡聯合早報專訪，鄭麗文表示，國民黨正穩健推動對外交流與兩岸對話，她認為每一個步驟都走得非常穩健，這樣子的開頭構想，也是非常正確。有關2028年大選，鄭麗文說，國民黨不會內定人選，更不會為任何個人量身打造制度。

不只「玻璃睪丸」 侯漢廷點名這些綠友友拿補助 質疑扶植固定班底

饒舌歌手楊舒雅獲文化部70萬元補助引起熱議。新黨北市議員侯漢廷點名，還有這些綠友友拿補助，套路先是拿民進黨政府補助，再投入青鳥、大罷免政治運動，結束再拿政府補助，他認為，一個成熟樂團，今年拿、明年拿，三年拿、五年還在拿，那到底叫扶植產業，還是扶植固定班底？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。