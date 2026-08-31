林楚茵疑「筆電男」是共諜卻翻車 王鴻薇：大獵巫大失敗

有民眾日前在台北車站捷運月台持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」簡體字樣，遭質疑為大陸共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵也呼籲國安單位嚴查，不過最終警方證實為烏龍一場。國民黨立委王鴻薇批評，事件澄清後，林楚茵到目前仍拒不道歉，難道民進黨要繼續放縱這種行為、不怕影響年底選舉？

王鴻薇表示，有民眾的電腦螢幕被拍下來後，放在網路上，林楚茵竟就直接轉貼在她的社群，直指北車出現疑似「共諜」，要警方一併偵辦，沒想到這根本是一場大烏龍。

王鴻薇批評，林楚茵大翻車、誣指民眾是共諜，事件已經澄清之後，林楚茵到目前為止拒不道歉，態度十分惡劣。事實上，民進黨立委的獵巫動作已經不是第一次。民進黨立委郭昱晴去年也對一位在公園直播的民眾在網路上公審，結果「大獵巫、大翻車、大失敗」。

王鴻薇表示，民進黨一而再、再而三只會搞這樣的獵巫，林楚茵到現在還不道歉，真的讓大家感覺到，好像是去年大罷免的既視感，難道民進黨就要放縱像林楚茵和郭昱晴這種行為？不怕影響今年年底的縣市長選舉嗎？