北捷開筆電遭疑共諜鬧烏龍 民進黨團：還是要還人家清白

有一名民眾日前在台北捷運持筆記型電腦，螢幕顯示「2戰區光合系統」的簡體字樣，被民眾目擊側錄，質疑為中國大陸共諜在台情蒐，民進黨立委林楚茵也在社群發文，呼籲國安單位嚴查，不過卻發現是烏龍一場。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，查明以後，該還人家清白，還是要還人家清白。

有民眾日前貼文指出，在捷運台北車站發現奇怪的人，拿筆電在月台左顧右盼，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑對方是共諜出任務，已向警政署、陸委會、移民署、調查局等機關檢舉；林楚茵也據此發文，指若男子共諜身分屬實，絕非單純使用電腦，而是嚴重國安問題。

台北市警局信義分局對外說明指出，48歲高姓男子8月29日中午在台北車站捷運月台等候友人，期間以筆電聽取音檔時遭側錄、上傳網路；員警循線聯繫高男調查實情，高男稱他有購買線上投資理財課程，平時可透過帳號密碼登入教學網站，打開教學音頻學習投資理財概念，遭側錄時就是在聽課、等朋友會合；高男說，所謂「2戰區光合系統」，只是投資專家及課程分組的代號，與諜戰無關。

莊瑞雄今天表示，現在有過多政治上的口水，如果有任何民眾發現有國安的疑慮，去提醒國安、檢調單位，或是警方等，來做一個查察，本身有警惕性不是壞事，認為這畢竟涉及到國安。

莊瑞雄說，要是查明以後，完全是單純的投資理財，該還人家清白還是要還人家清白。可是，莊瑞雄還是重申，若涉及到國安，大家提高警覺不是壞事。

記者上午曾試圖聯絡林楚茵未果，她也未到國會辦公室，國會辦公室表示會有統一回應，目前仍未有林楚茵方面對此一烏龍共諜案的最新說法。