委託美公司提供貿易諮詢 國安局：依法辦理登記申報

媒體報導，國安局委託美國諮詢公司提供貿易事務諮詢，促成國安局長蔡明彥與白宮國家經濟委員會（NEC）主席哈塞特會面。國安局今天強調，民主國家合法諮詢遊說已成國際慣例，國安局均依照當地法律規定，辦理必要登記及申報。

美國司法部「外國代理人登記法」（FARA）公開資料顯示，美國諮詢顧問公司ASG Corp.2025年4月至9月間，曾與國安局簽訂顧問服務契約，提供政府關係及貿易議題諮詢，期間安排蔡明彥與哈塞特（KevinHassett）會面。

國安局向中央社表示，面對國際政經局勢變化，國安局除傳統情蒐管道，亦透過政府交流、產業及專業諮詢團隊等多元途徑，掌握主要國家的安全及經貿政策動向，支援政府決策。

國安局指出，對外交流，聚焦各國政策思維與立場，提升台灣情勢研判的即時性及完整性，同時協助各國理解台灣國安情勢及產業結構，使台灣的關切適時反饋至對方決策過程。

國安局強調，民主國家進行合法諮詢遊說，已成國際慣例，國安局與外國政策顧問公司委研合作，均依照當地法律規定，辦理必要登記及申報。

知情人士表示，去年4月美國總統川普宣布徵收對等關稅後，台灣面臨關稅談判、對美投資及供應鏈重組等多重挑戰。總統賴清德親自指揮帶領，啟動「全政府」模式，動員經貿談判、經濟、外交、國安及情報等部門，全方位掌握美方國決策思維與政策動向，以提升政府情勢研判的即時性與完整性，妥善研擬談判策略及應處準備。

根據美國司法部FARA公開資料，ASG Corp.2025年4月6日至9月30日期間，為國安局提供「政府關係，包括貿易事務諮詢」服務，在5個多月的委託期間，國安局支付ASG Corp.共計32萬5000美元。

知情人士指出，相關合作均依照美國法律辦理公開登記，與主要民主國家的制度相同，相關資訊透明公開。合作時間正值川普去年4月2日宣布對等關稅政策、台美展開相關經貿磋商之際，相關諮詢工作主要著眼於政府因應台美關稅及經貿情勢的需要。

FARA登記資料顯示，ASG Corp.曾透過美國總統行政辦公室（Executive Office of the President, EOP）資深政策顧問Evan Danckwerth及Meghan Selip等人進行聯繫，並於去年7月8日安排蔡明彥與哈塞特會面。

知情人士表示，哈塞特在美國對外關稅談判期間，多次代表白宮對外說明美國政府對關稅談判的立場與進度，是川普倚重的經濟幕僚之一。這份資訊也凸顯台美關稅談判期間，包括國安局在內，政府多管道、多層次的與美方高層互動，對於最終取得相較於主要競爭國更好的關稅及貿易條件的談判結果，顯然扮演關鍵角色。

知情人士表示，國安局在半年委託期，支付32.5萬美元諮詢費用，每月平均5萬多美金，符合華府相關諮詢顧問一般行情。

知情人士表示，台美關稅談判顯示，政府在面臨國際政經情勢出現重大變化時，如何拓展多元情資管道，掌握相關國家政策脈動，並且開拓更多元化的政策與戰略溝通渠道，已成為維護國家利益及經濟安全最優先的工作。

針對蔡明彥參與台美關稅談判，去年7月16日立法院外交及國防委員會邀請相關部會就台美關稅進度報告並備詢時，行政院經貿談判辦公室及國安局均曾說明，蔡明彥參與是基於「經濟安全與經貿安全」的情資提供及政策諮詢角色，符合國安職責，也協助談判團隊即時、全面掌握美方談判情勢。