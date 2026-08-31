蔡英文70大壽 幕僚出賣老闆燦笑切蛋糕高清照

今天是前總統蔡英文70歲生日，蔡英文在社群平台貼出兩張帶著笑容切蛋糕的照片，照片圖說寫道，「幕僚出賣老闆，沒經過他同意。70歲大壽。在他發現以前，大家趕快祝他每天開心，身體健康。」幽默口吻引來網友朝聖，有網友留言表示，「小英這臉可以代換成今天開學日的所有家長。」

蔡英文卸任總統後十分低調，不常出席政治場合，不過蔡英文經常透過各式社群貼出生活日常，小編也經常與網友互動，高人氣維持不墜。

蔡英文的短髮造型在社群平台引發創意迷因熱潮，許多網友用生鮮香菇雕刻小英造型，蔡英文在社群舉辦「小英菇雕刻大賽」。蔡英文也在社群分享出席活動與觀眾的有趣互動，蔡英文看到有民眾手舉「小英菇」造型手板，蔡英文說，跟剪頭髮的師傅講，他們都在笑她的蘑菇頭，師傅就說這次剪的絕對不會蘑菇頭，看了一下，還是蘑菇頭。結果引發現場哄堂大笑。

隨著年底九合一選舉逼近，蔡英文先後擔任民進黨台東縣長參選人陳瑩、基隆市長參選人童子瑋以及新北市長參選人蘇巧慧競選總部主委。