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聯合早報專訪 鄭麗文：為台灣拚和平、國民黨逆風而行不退縮

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文。聯合報系資料照

國民黨主席鄭麗文接受新加坡聯合早報專訪，鄭麗文表示，國民黨正穩健推動對外交流與兩岸對話，她認為每一個步驟都走得非常穩健，這樣子的開頭構想，也是非常正確。有關2028年大選，鄭麗文說，國民黨不會內定人選，更不會為任何個人量身打造制度。

鄭麗文指出，當前台海情勢嚴峻，降低緊張，避免兩岸走向兵戎相向，不僅符合台灣與大陸雙方利益，也符合美國及國際社會共同利益。兩岸並非只能在對抗與衝突之間選擇，透過溝通與交流，和平依然是可以努力，可以實現的選項。

對於九二共識是否仍能發揮作用，鄭麗文表示，她始終對兩岸恢復和平交流抱持信心，此次北京之行也再次證明，雙方仍存在推動交流，降低敵意的空間，兩岸是有和平的選項，國民黨有責任為台灣人民持續打開對話的大門。

鄭麗文指出，美國總統川普基於現實考量，希望重新塑造美中戰略關係，美國行政部門也樂見台海和平，但仍高度關注兩岸高層互動能否形成持續且穩定的新局面。美中累積數十年的戰略競爭與不信任，不可能一夕化解，即使美國總統展現不同思維與政治意志，也需要時間逐步形成新的政策方向。預期9月底美中領導人再次會晤，有機會取得更多進展。

有關國民黨黨務改革問題，鄭麗文說，她或許是非常非典型的國民黨政治人物，但這也呼應許多黨員與支持者期待國民黨脫胎換骨，煥然一新的心聲。黨內士氣已有明顯提升，更有上萬名新黨員加入，從16歲青年到80歲長者都有，展現國民黨重新凝聚社會支持的活力。

鄭麗文自兼革命實踐研究院院長，親赴基層授課，希望強化黨員的論述能力。她表示，外界長期批評國民黨缺乏核心價值，中心思想與有力論述，她上任後的重要工作之一，就是重新形塑國民黨的黨魂，賦予百年政黨符合當代、尤其能與年輕世代對話的新價值。

鄭麗文說，國民黨不會因為逆風就改變應該堅持的方向。我們是逆風而行，但沒有一點膽怯退讓與焦慮。她雖然是理想主義者，但絕非空想主義者，所有政策與政治主張，都必須建立在現實基礎之上。

有關2028年總統大選的規畫，鄭麗文表示，作為黨主席，她的責任是建立公平制度，提名最強候選人，團結所有在野力量，維繫藍白合作。國民黨不會內定人選，更不會為任何個人量身打造制度。

鄭麗文說，國民黨將持續以人民利益為核心，在複雜的國際環境中務實前進；一方面強化自身，守護台灣民主與安全，一方面堅持溝通，降低衝突風險，為台海和平創造更多可能。面對逆風，國民黨不退縮，也不放棄為台灣尋找和平與繁榮的道路。

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