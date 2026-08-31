不只「玻璃睪丸」 侯漢廷點名這些綠友友拿補助 質疑扶植固定班底

饒舌歌手楊舒雅獲文化部70萬元補助引起熱議。新黨北市議員侯漢廷點名，還有這些綠友友拿補助，套路先是拿民進黨政府補助，再投入青鳥、大罷免政治運動，結束再拿政府補助，他認為，一個成熟樂團，今年拿、明年拿，三年拿、五年還在拿，那到底叫扶植產業，還是扶植固定班底？

侯漢廷表示，最近大家關注以「玻璃睪丸」及合法要飯聞名的楊舒雅拿文化部70萬，但往下一查才發現，綠友友拿補助，可不只她。政治立場鮮明的董事長樂團，115年度「本土語言流行音樂專輯」拿120萬，「流行音樂星品牌經紀發展計畫」又拿120萬，今年就240萬。

更早之前，「八歌浪」也曾獲文化部120萬元補助。去年董事長樂團參加大罷免「重返青島」催票，團員還公開喊「大罷免大成功」，今年又替民進黨基隆市長提名人製作競選歌曲。

他說，裝咖人今年同樣拿到本土語言音樂補助120萬，但也不是第一次拿：過去幾年從MV、講唱會、跨域創作到音樂製作，都曾反覆獲文化部或國藝會補助。政治上更毫不避諱，2024年直接站上青鳥舞台，團長公開表示「不得不站出來表態、發聲」；2025年又一路參加大罷免活動。

侯漢廷說，拿民進黨政府的補助，再投入青鳥、大罷免政治運動，罷免結束，隔年繼續拿政府補助。至於與裝咖人合作「咱來去青翠滿是鳥隻的路」的津々，今年也獲得70萬元。StreetVoice資料直接列津々為合作音樂人，歌曲發布於青鳥運動期間，充滿「街頭」、「守護」、「鳥隻」等政治意象。

他說，政府可以扶持音樂，音樂人也可以有政治立場。問題是如果一個成熟樂團，今年拿、明年拿，三年拿、五年還在拿，那到底叫扶植產業，還是扶植固定班底？

他認為，到底是輔導進入商業模式，還是把「申請政府補助」本身變成商業模式，市場不買單，政府一直買單；觀眾不一定埋單，納稅人先幫你買單。所以台灣越來越難做出消費者喜歡的音樂，只有許多「黨」喜歡的音樂。

侯漢廷說，文化部有義務回答：那些不站青鳥、不喊大罷免、沒有政治靠山，只想安安靜靜做音樂的人，機會在哪裡？