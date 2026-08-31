審計部質疑無人機計畫推動不力 經濟部產發署回應了

審計部在去年度中央政府總決算審核報告提及，行政院去年核定無人載具產業發展統籌型計畫，由經濟部產發署統籌協調，但專屬飛測場域進度停滯，難滿足需求；此外，系統整合商通過資安檢測比率僅3成，恐影響進入國際政府採購市場的競爭力。

經濟部產發署回應，無人載具產業發展統籌型計畫由經濟部擔任跨部會橫向溝通與幕僚任務，實際各項推動事項，仍由各業務主管部會依權責分工辦理。其中飛測場域設置由交通部主責推動，並由經濟部盤點業者實際飛測之場域需求意見，提供交通部參考。

產發署指出，飛測場域與空域管制主管機關為交通部，現有考照場地依法仍可申請作為研發測試使用。而因應測試需求，交通部民航局已規畫國內19處中小型無人機測試場域，及嘉義水上、屏東恆春等2處中大型無人機試飛基地。民航局也正評估嘉義布袋、宜蘭等5處基地設置飛測場域的可行性。經濟部將持續配合交通部規畫，至於實際空域開放細節，仍以交通部民航局說明為主。

資安檢測推動方面，產發署表示，無人機資安規範主管機關為數位發展部，為提升送測便利性，數發部已輔導6家第三方檢測實驗室，並採模組化檢驗與提供資安檢測補助，以便於業者於國內市場銷售時，出具第三方資安檢測證明。

產發署官員說，若業者以出口國際市場為主，進行檢測的情形則取決於目標市場的規範內容，若僅以國內送檢比例評斷業者國際競爭力，應屬誤解。如業者有國內資安合規問題，經濟部將與數發部共同協助排除障礙。至於取得國外無人機規範（以美國為例），經濟部部已推動工研院及金屬中心等法人單位，協助國內業者取得美方Green UAS與Blue UAS認證，目前正協助數家業者申請作業程序中。

產發署表示，今年1至7月無人機整機出口值已達2.41億美元，較去年出口值達2倍以上，顯示國內業者在國際市場表現亮眼，不因國內資安檢測取得與否而影響國際競爭力。經濟部將持續推動與各國合作，並於海外展會設置台灣館，協助廠商拓銷市場，取得國際商機。