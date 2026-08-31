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新聞眼／當下最好結果 卓揆宜見好就收

聯合報／ 本報記者程嘉文

立院上周三讀通過「強化國防自主暨無人載具產業發展條例」，將賴政府要求的特別預算改為年度預算，但金額由二一○○億元增為二四○○億元。行政院要不要再度上演「不副署」戲碼，閣揆卓榮泰尚未表態。就實務面而言，目前通過版本，已算當下最好結果，卓揆宜見好就收，別再祭出不副署或其他杯葛招式。

相較年度預算，特別預算空白授權性格更強，立法部門過問空間更小。這似可解釋，為何賴政府比先前蔡政府，更熱中於編列一筆又一筆特別預算。然而，無人載具屬新興產業，技術與戰術都在高速迭代蛻變，如果開出數千億元支票給行政部門，外界難以置喙，從近年諸多開局大言炎炎，執行卻一地雞毛的國家隊案例，實在難令人安心。

另一方面，在野黨雖然堅持本案屬性是「產業發展」，應由經濟部擔任主管機關。然而，大量替國軍部隊採購無人載具，的確是此次立法的直接需求。國防部在協商時提出，相關軍事採購應回歸國防部主管，立院也從善如流，顯示雙方仍有就事論事誠意。希望如此理性，不要到了國防部以上，就被政爭考量取代。

此次三讀條例另一值得肯定處，是第十六條揭示的「共同供應契約」制度。將現行廠商一旦得標就「通吃」，改為凡是合格產品，都能進入供應體系，由使用單位（各部隊）自行挑選。搭配公開的使用者回饋平台，讓各廠商的實際評價一目了然，才能真正達到留優汰劣。

國軍公發裝備品質飽受詬病，近年更發生多起疑似「綠友友」橫柴入灶贏得標案。要改善此問題，把決定權留給「消費者」的共同供應契約，的確是最可行解方；未來不該僅限於無人機，更應作為軍備體系改革的方向。

卓揆 特別預算 國防部

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