行政院會擬追加預算 卓揆不副署無人機條例機率低

立法院上周三讀通過在野版本的無人機條例，儘管行政院表達遺憾，但據了解，府院不排除透過追加預算手段補足先前國防特別條例未被納入的項目，行政院預計周四院會提出今年度中央政府追加預算案，包括無人機經費及六大社福津貼等八大項，預估將超過三千億元。換言之，此次閣揆不副署機率相對小。

日前三讀通過的無人機條例，明定經費規模為六年二四○○億元，採年度預算編列，必要時可增編，涉軍用採購由國防部主管，納入政院版要求的濱海監偵型無人機等三款無人載具，與政院版編列二一○○億元有出入。對於是否納入追加預算，行政院發言人李慧芝說，待收到立院三讀法案後，會再就執行面審慎考量。

據了解，考量台灣必須加速建軍，各界評估不副署機率不大。預算缺口擬循既定程序補足，包括納入本周四行政院會將通過的民國一一五年追加預算，其二是提出一一六年度總預算修正案，增列無人機經費；若時間允許，也可待一一六年度總預算三讀通過後，再提追加預算案。追加預算額度待行政院長卓榮泰聽取國防部報告後才定案。

撥補台電部分，將牽動今年十月電價，推估台電至今年底發電成本將增一千兩百億元，撥補額度將不低於該數字；中油自中東戰事發生後，扮演「物價消波塊」，也將爭取撥補，估在千億元之譜。交通部方面，據了解，包括民航、航港、公路等領域，合計將獲約廿五點八億元補助。

至於老農津貼、國民年金以及六大社福津貼調增，也自今年七月一日起上路，這部分追加預算約二一五億元。

此外，這次軍公教加薪採二階段調整，第一階段是自今年七月一日起調增專業加給、主管加給，將編入今年追加預算，規模約一○七億元。

對於卓揆此次可能「副署」在野版無人機條例，民進黨前立委林濁水反諷，「不副署的憲政立場髮夾彎了嗎？」國民黨團首席副書記長許宇甄則喊話政院，別把副署權當政治篩選器。