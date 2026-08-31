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F-16新機將抵台 暌違29年迎戰機

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。圖／IDF經國號粉專提供
我向美方採購F-16C/D Block70戰機，兩架新機傳近日飛返台東志航空軍基地。圖為首架出廠的6831號機，去年被網友目擊完成首次試飛。圖／IDF經國號粉專提供

空軍「鳳翔專案」向美國採購六十六架F-16C/D Block70戰鬥機，首批兩架於台北時間廿一日降落夏威夷檀香山，據傳昨天已起飛前往關島。軍方對此守口如瓶，但若依當年F-16A/B交機前例，可望近日就會飛抵台東志航基地

此外，本案係以特別預算編列，今年底應全數交機結案，但如今才開始交運，勢必面臨特別條例過期問題，必須修法展延。

國防部日前例行記者會，國防部主計局歲計處處長嚴明德回答本報提問時表示，本年度結束後，如預算無法順利支結，會呈報政院辦理預算保留，繼續支用；本案法源「新式戰機採購特別條例」修正，國防部正在研擬中。

美國總統川普第一任期，對台軍售明顯「前冷後熱」：頭兩年額度低於歐巴馬／馬英九時期，後半則通過多項大案，總金額遠超前任。川普二○一九年八月批准八十億美元售我F-16C/D，是一九九二年老布希宣布F-16A/B後，近卅年來再度出售戰鬥機給我國。

本案特別預算共編列新台幣二四七二億餘元，期程二○二○年至二○二六年，但進度延宕嚴重。至於何時能全數交機？國防部副部長徐斯儉四月在立院表示，「進度尚難精確確定」，但已有五十九架在產線上進行裝備作業，整體進度持續推進。

對於F-16交運狀況，國防部與空軍都守口如瓶，表示在飛機抵台前不會發布或證實。但在社群網站上，早就是「發燒友」關注焦點。編號「六七二七」與「六七二八」的單座F-16C，於台北時間廿一日飛抵夏威夷希肯空軍基地，基地與檀香山國際機場共用跑道，被當地航空攝影愛好者拍到。昨天社群網站傳出，這兩架F-16C已離開希肯基地，飛往關島。

一九九七年F-16首度飛交台灣，在檀香山停留五晚，這次時間更長。傳言指出，是沿途負責補給燃料的KC-135空中加油機發生故障所致。

一九九七年F-16首度飛交台灣，在檀香山停留五晚，這次時間更長。傳言指出，是沿途負責補給燃料的KC-135空中加油機發生故障所致。從航班追蹤網站也可看到，一架KC-135於廿一日由美國本土飛至檀香山，廿三日起飛後在外海盤旋，然後折返，廿七日飛回本土。

F-16 戰機 台東志航基地

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