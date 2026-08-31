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台美關稅談判收尾 經貿辦拚入CPTPP

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

各界關注的台美關稅談判，目前已在收尾階段。台灣方面正待美方公布三○一調查「產能過剩」項目；普遍預估，調查結果將於九月底川習會前後出爐。

據了解，由行政院副院長鄭麗君領軍的台美經貿小組持續與美方密切溝通，確保台灣已取得的最佳待遇和相對優勢不縮水；相關人士形容，整體氛圍審慎樂觀，我方評估台美過去已有貿易協定（ＡＲＴ）基礎，推估稅率不會高於年初談定的百分之十五不疊加。

經貿人士分析，真正變數在於美中博弈；台灣角色被動，只能靜待結果。

肩負台美關稅談判、推動跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）入會重任的行政院經貿談判辦公室（簡寫為ＯＴＮ），今年轉型常設性任務編組，明年度預算編列五八七七萬元，其中以國外旅費二一八六萬元占比最高，主要集中在推動台灣參與ＣＰＴＰＰ。

經貿辦轉型行政院常設性任務編組後，初步正式員額十八名，相關業務費也編入明年度行政院本部預算中。根據行政院預算書，明年經貿談判業務編列五八七七萬元，較去年增加五九六萬元，其中又以國外旅費二一八六萬元占比近四成最高。

檢視國外旅費細項，最大宗為推動參與ＣＰＴＰＰ談判，編列八七四萬元，推動新南向政策前往各國進行洽商及談判，以及參與各國雙邊經貿事務等談判會議與活動編列七四八萬元，參與ＷＴＯ及相關的多邊及複邊談判、經貿議題研討會或相關課程為五六四萬元。

CPTPP 台美關稅 關稅

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