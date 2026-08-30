義大利參院副議長率規模最大訪團來台 晉見賴總統

義大利參議院副議長錢益友預定明天率團訪台，此次代表團共由多達10名義大利國會議員組成，將晉見總統賴清德。這是迄今為止義大利國會派往台灣規模最大、跨黨派程度最高的代表團。

錢益友（Gian Marco Centinaio）辦公室向中央社記者表示，此行是「義大利國會友台協會」訪問行程，訪團成員橫跨義大利執政黨與在野黨，規模史上最高。

錢益友透過辦公室表示，「我非常高興可以邀請這麼多位義大利國會議員訪台，這將有助鞏固義大利與中華民國之間的友誼與合作關係，也有助增進雙方機構互動。」

錢益友表示，他前次訪台是在2024年5月參加賴總統的就職典禮，這次他很高興也將有機會與賴總統會晤，以便討論兩國關係及充滿挑戰的全球地緣政治、貿易局勢，尤其將聚焦在印太地區。

錢益友強調，「維護印太地區和平，首先要維護台灣海峽現狀，這具有重要戰略意義，必須視為優先事項，絕不能因威脅屈服或展現退讓的可能性，台灣是民主、自由和繁榮的堡壘，我們必須努力保護它。」

除會晤賴總統之外，義大利國會團還將拜會台灣文化界與工商界人士。代表團也將出席台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）義大利館的開幕典禮。

此次訪團的義大利眾議員包括班佐尼（FabrizioBenzoni）、卡塔內歐（Alessandro Cattaneo）。

預定訪台的義大利參議員包括博爾吉（EnricoBorghi）、達米亞尼（Dario Damiani）、弗瑞戈倫特（Silvia Fregolent）、米納西（Tilde Minasi）、倪西尼（Tiziana Nisini）、特努洛（Daniela Ternullo）、凡賽斯（Giusy Versace）。

錢益友最後感謝台灣駐義大利代表處與台灣義大利商會，致力維護兩國良好關係，並促成此次訪問，他強調台義之間蘊含巨大的政治、經濟和文化合作機會。