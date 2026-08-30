【重磅快評】新竹棒球場案被點出的工程與合約問題 林智堅好意思嗎？

喧騰多時的新竹棒球場案，新竹地檢署歷經約4年的調查，因缺乏足夠證明前市長林智堅有圖利廠商的證據，讓林智堅獲得不起訴處分；綠營宛如吃了大補丸，側翼要求新竹市長高虹安、甚至要求球員道歉，卻對不起訴書中，指出新竹棒球場在興建過程中，諸多行政程序等問題避而不談，雖然檢調未能查獲貪汙、圖利證據，但不起訴書中揭露當時新竹市府在關於棒球場的施工契約、監工管理上，都有一連串問題，盡顯對公共工程的漫不經心，林智堅竟還好意思強調自己過去是透過設計力導入公共建設改變新竹？

拿著檢方的不起訴處分，看似還了林智堅清白，但不管是監察院的調查報告還是檢方的不起訴書，即使沒有刑事責任，但當年新竹市府在新竹棒球場的規畫、與廠商的施工契約上、對球場的監工、驗收、採購程序與監督不周、未妥適驗收及開放使用等行政程序上，都被指出有問題、行政疏失。檢方花四年調查的不起訴書中也證明了新竹棒球場在林智堅任內的預算，從3.5億一路追加到11.5億。但因爲每次契約變更金額都沒超過原契約的五成，規避了採購法的紅線，讓市府可以用指定廠商方式處理。

更可笑的是，從不起訴書中，也可以看到林智堅主政下的新竹市府，竟把專案管理跟監造合併委託，棒球場的工地主任與品管人員把球場內還沒做的事，預先填寫在施工日誌，負責監督的工程師與監造主任，沒有實際查驗就簽名，然後市政府為了要滿足高層在特定時間內完工的政績需求，即使明知道現場與施工日誌有差距、驗收有問題，連草皮都有問題，也要呈現看似都已完成的流程。

至於當初造成職棒球員林哲瑄受傷、甚至提早在今年退役的碎磚塊回填問題，檢方比對合約後說，當初市府與廠商的合約本來就允許碎石回填。容忍廠商可以在棒球場底下回填碎石的作法，這是林智堅對球場的標準？

檢方雖然對林智堅做出不起訴處分，調查等於證實，當年的新竹市政府靠著中央的支持，不斷增加預算，花大錢找人整修新竹棒球場，工程結束後發現不僅漏水還有滿地碎石，出事後翻開合約卻發現，原來簽訂的合約都允許廠商可以這樣處理，究竟是什麼樣的政府官員，能夠容忍這種公共工程品質的合約？

檢方更點出，市府讓專案管理與監造角色混淆、採購程序及督導不周、未妥適驗收即開放使用等行政疏失。

4年前被綠營高度看好的政治明星林智堅，因論文抄襲與棒球場風波，瞬間跌落神壇，如今拿著檢方的不起訴，林智堅稱司法終究還他清白，「輕舟已過萬重山」。但不起訴書中揭露市府與廠商的種種作法，盡顯市府對公共工程的漫不經心，市政治理的失能，這些都是政治人物需要接受檢驗的基本能力，對於當初市府的作為，林智堅好意思嗎？