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北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

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北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。聯合報系資料照
民進黨立委林楚茵。聯合報系資料照

一名男子在社群發文，指在板南線月台上，發現一名行跡詭異的男子手持筆電，螢幕顯示「2戰區光合系統」，懷疑對方是共諜。對此，民進黨立委林楚茵說，光合輿情監控系統被指是中國用來監測網路大數據與情報蒐集平台。若屬實絕對不是單純使用電腦，而是嚴重國安問題，喊話國安單位應立即查明。

一名男子在社群發文指出，在捷運台北車站發現奇怪的人，拿著一台筆電在月台到處左顧右盼，螢幕顯示2戰區光合系統，令他感到很可疑「不知道是不是來出任務？」並已向警政署署長、刑事局、陸委會、移民署及調查局檢舉。

林楚茵指出，近期傳出疑似有共諜在北車使用「2戰區光合系統」蒐集資訊，台北車站是台灣重要交通樞紐之一，人流、周邊設施、民眾活動軌跡一旦被中共記錄分析，未來都可能成為戰時攻擊與癱瘓交通的參考資料。

林楚茵說，台灣是民主自由的國家，但自由不代表毫無防備，開放不代表可以讓中國勢力在台灣趴趴走、任意蒐集資訊。目前已有台灣民眾蒐證並報案，國安及檢警單位應立即啟動調查，釐清相關人員身分、動機，以及背後是否涉及中國勢力。

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