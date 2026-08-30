低薪「台灣病」被經濟榮景掩蓋？ 柯文哲提1治療處方

面對產業的升級和如何解決低薪問題，民眾黨創黨主席柯文哲今天說，會出現的問題其實現在都知道，只是因為現在的經濟榮景把這些問題都蓋住了。把賺錢且存活的傳統產業找來問，他們是何活下來的，或許是解決「台灣病」處方。

民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動，柯文哲在回答座談主持人提問時做以上答覆。但他也說，這一條沒有標準答案，他自己也在找標準答案，但是他知道大概答案怎麼找。

柯文哲說，會出現的問題其實現在都知道，只是因為現在的經濟榮景把這些問題都蓋住了。政治需要良心，因為你知道有問題。黑天鵝很少見到，但是灰犀牛很常看見，黑天鵝誰也無法預見，COVID-19就是一個例子。可是今天台灣會遇到的問題大部分都是灰犀牛，大家心裡都有數「這個會發生」像是2008年的雷曼兄弟案，其實前一年幾乎美國參眾兩院的議員都知道這種一定會出事情，但是大家都假裝沒看到，等到它爆發出來。

回到台灣的問題，從AI發展出來到爆發那一天，其實大家心裡都有數，只是大家都不去處理，像低薪這些問題，因為政府說經濟成長率7%。

這個題目應該這樣說，「台灣不能沒有台積電，但是台灣不能只有台積電」這是大前提，但到底該怎麼處理？他把這個題目問彰化的賴銀柱如何面對「台灣病」這樣的問題，有什麼解方？其實，他的公司就是解方之一。也就是傳統產業的優化，雖然傳統產業倒一片，但是還是有成功的人、還是有活下來的人，「存活就是硬道理」。

為什麼傳統產業還會賺錢？應該找台中市精密工業沒有死的那幾家，問他們「你們是怎麼活下來的？」由那些人來寫出他們的經驗和方法，恐怕才是治療台灣病的一個處方。而結論是，存活就是硬道理，但這條真正的答案不是問台灣需要發展什麼樣產業，而是需要什麼樣的輕型的中小企業。也就是如何把一些管理知識優化、組合。