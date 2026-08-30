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山腳教會禮拜堂啟用 副總統盼共同打造友善育兒環境

中央社／ 台北30日電

苗栗山腳教會禮拜堂今天啟用，副總統蕭美琴表示，期盼新禮拜堂持續成為大家認識信仰、獲得安慰與祝福的地方。政府持續以成長津貼、友善職場等措施打造更友善育兒環境，期盼教會與民間團體共同努力，讓每個孩子獲得照顧與關懷。

總統府透過新聞稿表示，蕭副總統今天為山腳教會禮拜堂啟用剪綵後致詞表示，山腳教會長期在地方扮演著重要角色，許多會友曾在此成長、受洗、結婚，並與家人共度許多珍貴時光，因此面對舊禮拜堂拆除重建，難免不捨。

她指出，舊禮拜堂歷經颱風、地震及漏水等問題，基於安全考量必須重建。大家共同克服種種困難，一步步完成這座又新又美的禮拜堂，期待新禮拜堂落成後，大家能繼續聽見美妙聖歌及上帝話語，更安全、更寬敞的環境也能讓更多孩子及年輕人願意走進教會、認識信仰，讓長輩更安心，所有遇到困難的鄉親及會友都能在這裡得到上帝的安慰與祝福。

副總統提到，教會長期以來都在孩子成長過程傳遞知識與提供價值觀，也讓父母安心的地方。總統賴清德和所有會友一樣，希望在台灣每個地方，無論是都市或鄉村，都能聽見更多孩子笑聲，也期盼有更多孩子能受到照顧，無論未來要從事何種工作，都能獲得祝福與幫助。

她表示，為落實政府對下一代支持，賴總統日前提出18項政策，全方位支持育兒家庭。其中，全面推動「0到18歲成長津貼」，提供每個孩子每月新台幣5000元，18年共補助108萬元；0至6歲由家庭用以照顧孩子，6至18歲則一半由家庭領取，另一半由政府存入「兒少成長津貼專戶」，讓國家支持與父母共同陪伴孩子成長。

她指出，政府也規劃延長婚假、產假和育兒假，以及推動「彈性減工時」制度等友善職場措施，希望讓正養育孩子的年輕父母，在工作與家庭間有更多彈性，進一步打造更友善育兒社會。

副總統說，除了政府投入資源，教會、民間團體及社會的共同關心更為重要。台灣擁有多元宗教，不同信仰間也彼此尊重、和平共處；她在長老教會的家庭及環境中成長，深刻體會愛、真理、彼此幫助與相互關懷的精神，相信教會也將持續以愛和關懷陪伴需要幫助的人。

蕭美琴 育兒 苗栗

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