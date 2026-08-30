民進黨9月19日創黨40周年音樂會 集結三金卡司、鄭朝方將開金嗓

民進黨今天指出，創黨40周年紀念音樂會將於9/19日晚間在北平東路中央黨部前登場。本次演出匯聚三金國寶級民謠大師陳明章、金曲歌王謝銘祐、歌后PiA吳蓓雅，以及董事長樂團等陣容，現任竹北市長、新竹縣長參選人鄭朝方也將獻唱〈台灣花〉，以音樂展現台灣的多元包容與世代傳承。

民進黨說明，序幕民主台灣以「自由、勇敢」為主軸，由「錦川大樂隊」以磅礡樂聲帶領現場走進時光旅程，回憶那段為爭取自由無懼威權的血淚史；入圍金曲獎最佳客語饒舌歌手Vuize王鍾惟則以海陸腔客語展現當代青年的追夢歷程；三金創作大師陳明章更將登台親自演唱〈伊是咱的寶貝〉與〈幸福進行曲〉等經典名曲，以動人旋律唱出對土地與時代的深情。

篇章二「母親台灣」特別邀請今年甫摘金的最佳台語女歌手PiA吳蓓雅，唱出女性與土地交織的溫柔力量；來自台南，深耕台灣歷史記憶的「雞屎藤舞蹈劇場」，則展現多元文化生命力；新北市黨部婦展會三重分會合唱團亦受邀，在音樂會中將齊聲合唱代表女性在無數時刻堅毅不拔風骨的歌曲。

象徵「綠色執政 品質保證」的第三篇章「在地台灣」，金曲歌王謝銘祐以道地台語吟唱土地與人生；現任竹北市長、新竹縣長候選人鄭朝方也將獻唱〈台灣花〉，透過歌詞訴說世代情感，鄭朝方過去曾以客家廣播節目榮獲金鐘獎，並入圍金曲獎最佳客語專輯與作詞人，此次登台演出也成為音樂會一大亮點。

壓軸篇章「進步台灣」，由台灣搖滾代表「董事長樂團」熱血開唱，用最堅韌的台客搖滾帶領全場沸騰，象徵新世代團結開創新局，吳永吉Kiat Táng也將首度以個人身份現場演唱2026民進黨競選歌曲〈台灣好生活〉。