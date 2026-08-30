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民進黨創黨40週年音樂會9月19日登場 鄭朝方獻唱台灣花

中央社／ 台北30日電

民進黨今天宣布，創黨40週年紀念音樂會9月19日晚間在民進黨中央黨部前的北平東路登場，邀金曲台語歌后吳蓓雅、三金創作大師陳明章演唱，現任竹北市長、新竹縣長參選人鄭朝方也將獻唱「台灣花」。

民進黨透過新聞稿表示，音樂會序幕「民主台灣」以「自由、勇敢」為主軸，由「錦川大樂隊」帶來磅礡演出，回憶過去為爭取自由無懼威權的血淚史；入圍金曲獎最佳客語饒舌歌手王鍾惟將以海陸腔客語展現當代青年的追夢歷程；三金（金馬獎、金曲獎、金鐘獎）創作大師陳明章將演唱「伊是咱的寶貝」與「幸福進行曲」等經典名曲。

民進黨說，篇章二「母親台灣」邀請今年獲得金曲獎最佳台語女歌手的吳蓓雅，以及來自台南、深耕台灣歷史記憶的「雞屎藤舞蹈劇場」，展現多元文化生命力；此外，新北市黨部婦展會三重分會合唱團也將唱出代表女性堅毅不拔風骨的歌曲。

民進黨表示，象徵「綠色執政 品質保證」的第三篇章「在地台灣」，將由金曲歌王謝銘祐以台語吟唱土地與人生；而過去曾以客家廣播節目榮獲金鐘獎、並入圍金曲獎最佳客語專輯與作詞人的鄭朝方，也將獻唱「台灣花」，透過歌詞訴說世代情感。

民進黨說，壓軸篇章「進步台灣」，由台灣搖滾代表「董事長樂團」以台客搖滾帶領全場沸騰，象徵新世代團結開創新局，資深音樂人吳永吉將演唱2026民進黨競選歌曲「台灣好生活」。

民進黨指出，相關活動詳情與最新資訊，將陸續於民進黨官方社群帳號更新。

鄭朝方 音樂會 民進黨 台灣

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