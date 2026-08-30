交長陳世凱澎湖視察 吳淑瑾拋交通政見促中央地方攜手發揮觀光運能

交通部長陳世凱今天偕同台灣港務公司董事長周永暉、交通部觀光署長陳玉秀等官員前往澎湖視察，實地走訪金龍頭郵輪碼頭、篤行十村及沿菊書店等景點，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾全程陪同，除對中央官員關心離島表達感謝，也當面向陳世凱提出「交通平權、爭取第三家航空公司、國際觀光對接」3大政策主張，盼中央與地方攜手突破離島發展瓶頸。

吳淑瑾指出，澎湖除了醫療資源需求外，最重要的發展命脈就是交通與觀光，且兩者緊密相扣，目前國內澎湖航線主要由立榮、華信等兩家航空公司營運，整體運能及市場規模受限，不僅在地鄉親臨時有急事「一票難求」，觀光旺季旅客也常因買不到機票而放棄赴澎，形成地方發展必須跨越的障礙。

吳淑瑾提到，去年在賴清德總統與交通部長陳世凱支持下，推動了尖峰時段保留機位措施，但過去曾實施的緊急保留機制如今已不復存在，導致居民赴台看診、回診或處理急事受阻。她強烈建言交通部應將「緊急保留機位制度化」，讓離島鄉親在緊急時刻能有一條穩定的交通保障。

吳淑瑾強調，過去澎湖曾有復興、遠東等多家業者投入，未來不論是爭取更多業者投入離島航線，或促成新的國籍航空公司加入，只要能增加澎湖整體運能、提供更多選擇，她都會全力爭取。

針對國際觀光，吳淑瑾拋出「買國際機票送澎湖國內機票」政見，主張透過中央政策及產官合作，將國際航段與澎湖國內航段串聯，降低外籍旅客轉機成本與心理門檻，讓澎湖成為國際旅客的熱門目的地。

她提到，澎湖觀光不能僅仰賴花火節旺季，應發展多元內容，例如今年澎管處辦理的澎大海沙灘音樂祭，以及縣府與澎管處合作的元宵乞龜，皆展現特色潛力，未來可進一步整合國際運動賽事、地方文化活動，甚至是四季無人機競賽等構想，推動觀光朝向精緻化與多元化發展。

交通部長陳世凱回應表示，交通部非常重視離島居民的交通權益與澎湖觀光發展，後續將積極協調相關單位與航空公司改善海空運能。

陳世凱也透露，目前已有相關航空業者積極籌備進駐澎湖航線，交通部將全力協助輔導，期盼透過引進更多運能與選擇，根本性舒緩澎湖機位緊張問題，為在地鄉親與觀光客提供更便捷的交通服務。