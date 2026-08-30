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交長陳世凱澎湖視察 吳淑瑾拋交通政見促中央地方攜手發揮觀光運能

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
交通部長陳世凱（左2）與民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾（左3）一同參訪張雨生故事館。記者巫鴻瑋／攝影
交通部長陳世凱（左2）與民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾（左3）一同參訪張雨生故事館。記者巫鴻瑋／攝影

交通部長陳世凱今天偕同台灣港務公司董事長周永暉、交通部觀光署長陳玉秀等官員前往澎湖視察，實地走訪金龍頭郵輪碼頭、篤行十村及沿菊書店等景點，民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾全程陪同，除對中央官員關心離島表達感謝，也當面向陳世凱提出「交通平權、爭取第三家航空公司、國際觀光對接」3大政策主張，盼中央與地方攜手突破離島發展瓶頸。

吳淑瑾指出，澎湖除了醫療資源需求外，最重要的發展命脈就是交通與觀光，且兩者緊密相扣，目前國內澎湖航線主要由立榮、華信等兩家航空公司營運，整體運能及市場規模受限，不僅在地鄉親臨時有急事「一票難求」，觀光旺季旅客也常因買不到機票而放棄赴澎，形成地方發展必須跨越的障礙。

吳淑瑾提到，去年在賴清德總統與交通部長陳世凱支持下，推動了尖峰時段保留機位措施，但過去曾實施的緊急保留機制如今已不復存在，導致居民赴台看診、回診或處理急事受阻。她強烈建言交通部應將「緊急保留機位制度化」，讓離島鄉親在緊急時刻能有一條穩定的交通保障。

吳淑瑾強調，過去澎湖曾有復興、遠東等多家業者投入，未來不論是爭取更多業者投入離島航線，或促成新的國籍航空公司加入，只要能增加澎湖整體運能、提供更多選擇，她都會全力爭取。

針對國際觀光，吳淑瑾拋出「買國際機票送澎湖國內機票」政見，主張透過中央政策及產官合作，將國際航段與澎湖國內航段串聯，降低外籍旅客轉機成本與心理門檻，讓澎湖成為國際旅客的熱門目的地。

她提到，澎湖觀光不能僅仰賴花火節旺季，應發展多元內容，例如今年澎管處辦理的澎大海沙灘音樂祭，以及縣府與澎管處合作的元宵乞龜，皆展現特色潛力，未來可進一步整合國際運動賽事、地方文化活動，甚至是四季無人機競賽等構想，推動觀光朝向精緻化與多元化發展。

交通部長陳世凱回應表示，交通部非常重視離島居民的交通權益與澎湖觀光發展，後續將積極協調相關單位與航空公司改善海空運能。

陳世凱也透露，目前已有相關航空業者積極籌備進駐澎湖航線，交通部將全力協助輔導，期盼透過引進更多運能與選擇，根本性舒緩澎湖機位緊張問題，為在地鄉親與觀光客提供更便捷的交通服務。

交通部長陳世凱與民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾一同參訪張雨生故事館。記者巫鴻瑋／攝影
交通部長陳世凱與民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾一同參訪張雨生故事館。記者巫鴻瑋／攝影

陳世凱 吳淑瑾 澎湖 觀光 陳玉秀 周永暉

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