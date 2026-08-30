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民進黨：人權不能多數決 洪孟楷：民進黨在意的都是犯罪者的人權

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨立委洪孟楷痛批，民進黨終究活成了自己過去最厭惡的模樣。聯合報系資料照
國民黨立委洪孟楷痛批，民進黨終究活成了自己過去最厭惡的模樣。聯合報系資料照

中選會28日決議擋下鞭刑打詐公投，但至今拿不出令人信服的理由，民進黨團竟還回應：「人權不能多數決。」領銜提案的立法委員洪孟楷痛批，性侵、虐童、重大詐騙的被害者的人權又由誰來保護？原來自始至終民進黨在意的都是犯罪者的人權。

中選會前天（28日）召開委員會議，審議立法院提出的鞭刑入法、廢除非核家園及交通罰鍰專款專用改善道安3項公投案，但審議結果出爐後，鞭刑案、交通罰鍰案均未通過。

領銜提案鞭刑公投的立法委員洪孟楷今天在臉書發文痛批，鞭刑打詐公投遭到否決，中選會至今拿不出令人信服的理由；面對外界質疑，民進黨團回應是：「人權不能多數決。」洪孟楷指出，加害者的人權重要，難道被害者人權就該被侵犯？誰來還被害者公道。人民更要問的是性侵、虐童、重大詐騙的被害者，他們的人權又由誰來保護？

洪孟楷指出，你不性侵、不虐童、不詐騙，鞭刑就與你無關。這項公投要處罰的，從來不是守法人民，而是嚴重傷害他人的惡性犯罪者。中選會卻以「侵犯人權」為由，連讓人民討論、投票的機會都不願意給。

「我們要捍衛的，是99.9%守法人民與被害者的人權；民進黨優先考量的，卻是那0.1%惡性犯罪者免受重罰的權利。這樣的選擇，公平嗎？」

洪孟楷說，人權不該是犯罪者的護身符、可教化更不該是逃離死刑的保護傘；傷害別人的生命、尊嚴與家庭，就必須付出相應代價。先給被害者正義，再來談犯罪者的人權。當執政黨知道多數民意不站在自己這邊，竟然不是說服人民，而是直接不讓人民投票。只要是民進黨不想面對的民意，就用行政權沒收公投。

洪孟楷痛批，曾經高喊「人民作主」的民進黨，終究活成了自己過去最厭惡的模樣。

洪孟楷 人權 民進黨 犯罪 公投 中選會

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