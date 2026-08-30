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陳佩琪憶夫被大搜索「把這一刻帶進棺材裡」 柯文哲：會安撫她情緒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）說 ，等忙完了，會趕快回家去安撫妻子陳佩琪。記者黃寅／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）說 ，等忙完了，會趕快回家去安撫妻子陳佩琪。記者黃寅／攝影

今天是830，也是民眾黨創黨主席柯文哲遭大搜查滿兩年，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，現在兩周年過去了，他們夫妻被這個社會處死了，這就是活在號稱民主自由台灣的下場，「我會把這一刻帶進棺材裡，燒成灰也不會忘記，我會永遠記得這一刻」。對此，柯文哲今天表示，妻子好像是清晨6時在發臉書，他知道之後又有立即打電話回去問「欸，妳還好吧？」回家還會安撫她的情緒。

民眾黨上午在台中市舉辦「治理，從地方開始！系列論壇—台中場」活動，柯文哲和黨主席黃國昌、國民黨台中市長參選人江啟臣共同受訪時，他做以上表示。

柯文哲被問到此事時說，他發現「也許是亞斯伯格症，比較能夠忍受這種奇怪的事情」不過發現好像反而是家人「特別是陳佩琪」比較不能夠忍受了。不過等忙完了，會趕快回家去安撫。

對於為什麼要安撫她？柯文哲說「你自己無所謂，不能要求家人都無所謂。」

陳佩琪 柯文哲 棺材 民眾黨

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