鞭刑公投遭駁 洪孟楷：先給被害者正義 再談犯罪者人權

鞭刑公投案遭中選會以不符公投法規定之「重大政策之創制或複決」否決。提案的國民黨立委洪孟楷今天批評，中選會至今拿不出令人信服的理由，性侵、虐童、重大詐騙的被害者，他們的人權又由誰來保護？曾經高喊「人民作主」的民進黨，終究活成了自己過去最厭惡的模樣。

中選會日前駁回「鞭刑公投」提案，理由包括不符公投法規定，以及有違反「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」（簡稱「兩公約施行法」）之虞。洪孟楷指出，鞭刑打詐公投遭到否決，中選會至今拿不出令人信服的理由；面對外界質疑，民進黨團回應是「人權不能多數決。」他質疑，人權不能多數決？原來自始至終民進黨在意的都是犯罪者的人權，但人民更要問 ，性侵、虐童、重大詐騙的被害者，他們的人權又由誰來保護？

洪孟楷表示，加害者的人權重要、難道被害者人權就該被侵犯？誰來還被害者公道？「你不性侵、不虐童、不詐騙，鞭刑就與你無關。」這項公投要處罰的，從來不是守法人民，而是嚴重傷害他人的惡性犯罪者；中選會卻以「侵犯人權」為由，連讓人民討論、投票的機會都不願意給。

洪孟楷表示，國民黨團要捍衛的，是99.9%守法人民與被害者的人權；民進黨優先考量的，卻是那0.1%惡性犯罪者免受重罰的權利。這樣的選擇，公平嗎？人權不該是犯罪者的護身符、可教化更不該是逃離死刑的保護傘；傷害別人的生命、尊嚴與家庭，就必須付出相應代價。先給被害者正義，再來談犯罪者的人權。

洪孟楷也批評，大家更要看清楚，當執政黨知道多數民意不站在自己這邊，竟然不是說服人民，而是直接不讓人民投票。只要是民進黨不想面對的民意，就用行政權沒收公投。