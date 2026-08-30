逾半中央管轄河川十年未檢討 藍委：水患問題未釐清 再多錢也無法解決

南台灣暴雨釀災引發各界對治水成效關注。審計部指，逾五成河川超過10年未重新檢討規畫。國民黨立委李彥秀表示，「今天淹水，明天忘記」，台灣需要水患治理總體檢，如果水患問題都還沒有釐清，花再多錢也無法解決問題。

審計部指出，部分經核定備查的中央管轄河川治理規畫，尚未接續提出治理計畫，且逾五成河川超過10年未重新檢討規畫，恐難確保防洪能力符合現況需求。其中，去年發生堰塞湖溢流的花蓮溪支流馬太鞍溪，距上次備查已相隔13年。

李彥秀指出，台灣河川具有河短流急、地質脆弱、豐枯水期水位極端懸殊的特性，而極端氣候下，氣象署長期監測，全台每日降雨大於40毫米的極端暴雨天數明顯成長，其中高雄地區暴雨次數從早年的52次暴增至93次，增幅高達近八成。但是26條中央管及跨縣市河川的183條主支流中，有93條、逾5成，超過10年未辦理規畫檢討。

李彥秀說，其中，更有11條在2016至2025年間曾發生重大淹水災害，急水溪、菜寮膝、鹽水溪流域全境或主要河段都在台南市境內，相信賴清德總統一定感同身受，也才會在2024年7月在屏東視察凱米颱風災情時說「每一個縣市淹水，都是中央的問題」。

李彥秀說，顯然，這不僅是單純極端氣候導致的「天災」，更是中央施政怠惰的「人禍」，亡羊還不知道要補牢，如何對得起年年陷入淹水夢魘的台灣人民？「賴總統，你能不生氣嗎？」

李彥秀表示，「承洪韌性」是政府近年積極推動的治水理念，更在南高屏地區投入大量的經費治水，理應讓南台灣人民得到更好的防護量能與災害控制。2018年賴總統擔任行政院長時曾說「治水有沒有效，住在當地的民眾最清楚，」面對極端氣候，沒有一個治水工程可以保證不淹水，「退水的速度」才是成效的關鍵。