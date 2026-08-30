快訊

學術轉身／研究員替人作嫁？台大醫打破20年升等黑洞

低壓帶+西南風未來一周全台濕答答 周一、周二南部雨下到發紫

聽新聞
0:00 / 0:00

逾半中央管轄河川十年未檢討 藍委：水患問題未釐清 再多錢也無法解決

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

南台灣暴雨釀災引發各界對治水成效關注。審計部指，逾五成河川超過10年未重新檢討規畫。國民黨立委李彥秀表示，「今天淹水，明天忘記」，台灣需要水患治理總體檢，如果水患問題都還沒有釐清，花再多錢也無法解決問題。

審計部指出，部分經核定備查的中央管轄河川治理規畫，尚未接續提出治理計畫，且逾五成河川超過10年未重新檢討規畫，恐難確保防洪能力符合現況需求。其中，去年發生堰塞湖溢流的花蓮溪支流馬太鞍溪，距上次備查已相隔13年。

李彥秀指出，台灣河川具有河短流急、地質脆弱、豐枯水期水位極端懸殊的特性，而極端氣候下，氣象署長期監測，全台每日降雨大於40毫米的極端暴雨天數明顯成長，其中高雄地區暴雨次數從早年的52次暴增至93次，增幅高達近八成。但是26條中央管及跨縣市河川的183條主支流中，有93條、逾5成，超過10年未辦理規畫檢討。

李彥秀說，其中，更有11條在2016至2025年間曾發生重大淹水災害，急水溪、菜寮膝、鹽水溪流域全境或主要河段都在台南市境內，相信賴清德總統一定感同身受，也才會在2024年7月在屏東視察凱米颱風災情時說「每一個縣市淹水，都是中央的問題」。

李彥秀說，顯然，這不僅是單純極端氣候導致的「天災」，更是中央施政怠惰的「人禍」，亡羊還不知道要補牢，如何對得起年年陷入淹水夢魘的台灣人民？「賴總統，你能不生氣嗎？」

李彥秀表示，「承洪韌性」是政府近年積極推動的治水理念，更在南高屏地區投入大量的經費治水，理應讓南台灣人民得到更好的防護量能與災害控制。2018年賴總統擔任行政院長時曾說「治水有沒有效，住在當地的民眾最清楚，」面對極端氣候，沒有一個治水工程可以保證不淹水，「退水的速度」才是成效的關鍵。

水患 馬太鞍溪 淹水 李彥秀 暴雨 審計部

延伸閱讀

治水延宕…逾半中央管轄河川 10年未檢討防洪

逾半中央管轄河川10年未檢討防洪 審計部點名馬太鞍溪隔13年

南台治水挨批 綠攤40年預算反駁

政院設「水及流域永續推動小組」拚承洪韌性 僅開一次會挨批打假球

相關新聞

鞭刑公投遭駁 洪孟楷：先給被害者正義 再談犯罪者人權

鞭刑公投案遭中選會以不符公投法規定之「重大政策之創制或複決」否決。提案的國民黨立委洪孟楷今天批評，中選會至今拿不出令人信服的理由，性侵、虐童、重大詐騙的被害者，他們的人權又由誰來保護？曾經高喊「人民作主」的民進黨，終究活成了自己過去最厭惡的模樣。

外交部擬砸10億在史瓦帝尼設台灣園區 藍委：別以大內宣凌駕外交專業

外交部明年度預算規模再度調升38億元，包含還要砸10億元在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。國民黨立委李彥秀今天表示，支持外交部增加預算擴大與友邦的合作，「台灣不放棄走向世界，但外交應回歸到務實與專業，別再以大內宣凌駕外交專業。」

自家人也受不了？藍委要翁曉玲「安靜」…蔣萬安也說話了

國民黨立委翁曉玲日前全數刪凍總統府的國務機要費，導致原定總統府要購買的1.5萬盒弱勢團體的中秋禮盒預算落空，台北市長蔣萬安今天被問及，市長會不會也希望翁曉玲安靜？會不會擔心此事影響年底選情？蔣萬安說，當然其實可以有更智慧的做法跟處理方式。

陳佩琪憶夫被大搜索「把這一刻帶進棺材裡」 柯文哲：會安撫她情緒

今天是830，也是民眾黨創黨主席柯文哲遭大搜查滿兩年，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，現在兩周年過去了，他們夫妻被這個社會處死了，這就是活在號稱民主自由台灣的下場，「我會把這一刻帶進棺材裡，燒成灰也不會忘記，我會永遠記得這一刻」。對此，柯文哲今天表示，妻子好像是清晨6時在發臉書，他知道之後又有立即打電話回去問「欸，妳還好吧？」回家還會安撫她的情緒。

不副署合理？不滿可倒閣？學者：破壞權力分立

「不副署」讓行政院的權力永遠比立法院多一個！

逾半中央管轄河川十年未檢討 藍委：水患問題未釐清 再多錢也無法解決

南台灣暴雨釀災引發各界對治水成效關注。審計部指，逾五成河川超過10年未重新檢討規畫。國民黨立委李彥秀表示，「今天淹水，明天忘記」，台灣需要水患治理總體檢，如果水患問題都還沒有釐清，花再多錢也無法解決問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。