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外交部擬砸10億在史瓦帝尼設台灣園區 藍委：別以大內宣凌駕外交專業

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。（本報資料照片）
國民黨立委李彥秀。（本報資料照片）

外交部明年度預算規模再度調升38億元，包含還要砸10億元在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。國民黨立委李彥秀今天表示，支持外交部增加預算擴大與友邦的合作，「台灣不放棄走向世界，但外交應回歸到務實與專業，別再以大內宣凌駕外交專業。」

外交部今年度預算已比去年增加百億元，明年度預算規模再度調升38億元，捐助國合會加碼到48億元，支持非洲衛生醫療增4.8億元，還要砸10億元在非洲友邦史瓦帝尼王國設立台灣產業園區。

李彥秀表示，史瓦帝尼是我國在非洲唯一的邦交國，更是中共極力打壓的對象，而史瓦帝尼也是賴總統近兩年唯一出訪的邦交國家。去年中共與非洲雙邊貿易達到3480億美元，而美國僅約834億美元兩者相差四倍，今年中共更對53個非洲國家實施100%零關稅（史瓦帝尼是唯一被排除的國家），維繫台史關係，深化台史經貿合作格外重要，

李彥秀指出，史瓦帝尼產業主要以農產品及加工品為主，「戰略儲油槽」及「台灣產業創新園區」（TIIP）是台史目前最重要的兩項合作案，外交部明年度編列10億元經費，在史國設立台灣產業園區只是第一步，更重要的協助史國技職人才的培育，以及強化台商投資的意願，合作計畫才能落實，事實上，台史在2018年就簽署「經濟合作協定」，不過雙邊投資與貿易成長仍有相當進步的空間。

李彥秀提到，根據審計部報告，外交部委託國合會在帛琉、馬紹爾群島和菲律賓合作計畫達成率偏低，日前也傳出台灣半導體產業對立陶宛的合作與投資未落實的爭議，外交部應該要強化落實與友邦的各項協助、合作與投資協定，在外交處境艱困的環境下，更應該珍惜雙邊的承諾。

李彥秀也說，馬英九時期有「活路外交」，蔡英文時期有「踏實外交」發展新南向政策，強化與美日的合作，而賴清德總統的「總合外交」，希望以民主、和平與繁榮推動與友邦的「價值合作」，似乎什麼都涵蓋其中，卻少了些明確方向感。她支持外交部增加預算，擴大與友邦的合作，台灣不放棄走向世界，但是外交應回歸到務實與專業，別再以大內宣凌駕外交專業。

外交部 大內宣 史瓦帝尼 台灣產業園區 非洲

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