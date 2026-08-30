兩項公投遭中選會否決 學者批玩弄定義

「民進黨提名的中選會委員玩弄《公投法》『重大政策之複決』的定義！」針對中選會否決鞭刑與交通罰鍰公投，學者楊智傑受訪時指出，當初制定《公投法》的相關條文，不是拿來擋案件的，如今卻成為執政黨擋公投的說詞；律師葉慶元受訪時也說，中選會對於公投案並沒有實質的審核權。

鞭刑不能拿來公投？

中選會28日將鞭刑、交通罰鍰兩項立院提案的公投，以不符合《公民投票法》第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」規定否決。對此，前中選會主委陳英鈐表示，公投提案若涉及預算問題，而且侵犯地方權限，本來就不能交付公投，民眾黨若不服中選會的決議，或認為中選會擴權、侵犯立法權，可提出行政訴訟，以便釐清問題。

至於鞭刑公投也被中選會否決，陳英鈐說，鞭刑很明顯不能公投，除中選會提出違反《兩公約施行法》，我國目前刑法中沒有「鞭刑」，除非修法。要提公投的話只能提「立法原則之創制」，但只能由人民提起，立法院只能交付重大政策公投，否則就是越權。立法院若真想推鞭刑，只能修法，但也有高度違憲的疑慮。

不能實質審核

但律師葉慶元受訪時表示，中選會對於公投案並沒有實質的審核權，因為公投是直接民主，如果允許行政機關進行實質審核，等於是行政權凌駕在全民的直接民主之上，這是違反《憲法》的。

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑受訪時也說，在2018年「九合一選舉綁10案公投」造成執政黨（民進黨）大敗後，民進黨立刻於2019年修改《公投法》，將公投與大選脫鉤。且事後的民進黨提名的中選會委員，開始用各種理由阻止公投案成立。自2019年修法後，至上一次公投日為止，約有21件提案，只通過4案。

濫用「重大政策」定義

楊智傑說，其他案件，民進黨提名的委員開始用「是否為立法原則」、「是否為重大政策」等理由，將大部分的案件駁回。但實際上，2003年制定公投法時，並沒有對「立法原則」、「重大政策」這些概念進行定義，也沒有想用這些概念來擋案件的意思。但中選會委員卻為了擋各種公投案，自行創作「立法原則」、「重大政策」的奇怪定義，作為擋案件的說詞。

「這次被擋的『鞭刑案』，中選會就說，這涉及既有犯罪的處罰問題！」楊智傑說，既然涉及修法，就是「立法原則」，而非「重大政策」。同樣地，針對「交通罰鍰專款專用」，中選會也用這涉及修法，就不是「重大政策」，而是立法原則。而「立法院不能提出立法原則的公投案」。

新委員被誤導？

楊智傑指出，既有民進黨提名的委員，一直在玩弄「立法原則」、「重大政策」的定義問題，長期以來使用這種「不符合」定義的說詞擋公投案，而藍白推薦的三位新委員，可能受到承辦人影響，也未真正理解「立法原則」、「重大政策」其實並沒有定義的限定，都是2019年之後中選會委員自己發明出來的。

所以新委員可能也被誤導，故才也認為鞭刑案涉及修法屬於立法原則。

【更多精采內容，詳見 】