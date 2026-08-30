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蔡英文發聲女童性猥褻案…蔣萬安回應了：市府永遠可以做得更好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮。記者林麗玉／攝影

台北市10歲女童爆性猥褻案，前總統蔡英文前天臉書發文，呼籲檢討社安網，並稱「輪到我們這些大人，用行動告訴她，這個社會，值得你再相信一次。」台北市長蔣萬安今被問及蔡總統貼文。蔣今再度表達對女童案的心痛和不捨，並表示女童現在已經安置受到很好照顧，並且一定會好好檢視，從制度面補上，未來不要再有憾事發生。

蔣萬安今天上午出席信義線東延段通車典禮，對於蔡總統發聲貼文呼籲檢討社安網，並稱「輪到我們這些大人，用行動告訴她，這個社會，值得你再相信一次。」蔣萬安被問及，會不會覺得民進黨為選戰刻意操作女童案？蔣萬安說，他要再次表達，對於發生任何的兒少事件，他都表達非常的心痛和不捨。

蔣說，當然在這件事情，不管是第一線的社工、家訪中心、或者是各單位積極介入，而且擬定安全計畫以及安全評估，而且非常積極的在這過程當中，進行各項的訪視、面談、課程以及各項的心理輔導。

蔣萬安說，女童現在也已經安置，也受到了很好的照顧，也希望她能夠平安的生活，平安健康的長大。當然市府在對於兒少保護事件，一直以來也都認為「永遠都可以持續把它做得更好」，所以在制度和機制面，市府會全面的來檢視，看看哪裡可以把它做得更完善，讓社會安全網能夠更緊密，所以我們一定會好的檢視，而且從制度面，把它補上，希望未來不要再有憾事發生，我們會持續努力。

女童 蔣萬安 猥褻 蔡英文

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