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饒慶鈴追憶父親饒穎奇 他是從政導師…8年來從未走進她的縣長辦公室

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（後排右二）追憶父親饒穎奇，她說，投入政治工作之後，父親不干涉，但總在背後鼓勵她，要多為台東想一點。圖／取自饒慶鈴臉書
台東縣長饒慶鈴（後排右二）追憶父親饒穎奇，她說，投入政治工作之後，父親不干涉，但總在背後鼓勵她，要多為台東想一點。圖／取自饒慶鈴臉書

台東縣長饒慶鈴之父、立法院前副院長饒穎奇21日辭世，享耆壽93歲。饒慶鈴追悼說，父親對她的愛藏很深，一直是她的從政導師，擔任縣長8年，一次都沒有走進她的縣長辦公室，傳授的秘訣更只有「做自己就好了，記得多為台東想一點」。

饒穎奇一生傳奇落幕，將於9 月6日舉辦告別式，立法院前院長王金平擔任治喪委員會榮譽主委、現任立法院長韓國瑜出任主委。縣長饒慶鈴今早透過社群臉書發文悼念父親饒穎奇。

饒慶齡說，父親對她的愛藏很深，20年前，她剛回來台灣，父親鼓勵她：「愛家的方式，就是把自己奉獻出去。」後來她一路從副議長、議長到縣長，服務層面越擴越大，才漸漸明白這句話的分量。

饒提及，父親饒穎奇出生於台東農家，曾經當過立法院副院長、不分區立委第一名，在李登輝總統時代更是一人之下、萬人之上的大黨鞭，但即使在那樣權傾一時的高度，父親始終沒有忘記自己來自台東，更常提醒她，農家子弟做事，就是一步一腳印、踏實一點。

「他一直是我從政的導師」饒慶鈴強調，她在擔任縣長之後，曾認真向父親討教秘訣，父親只跟她說「妳很好，做自己就好了，記得多為台東想一點」；8年來一次都沒有走進她的縣長室。

饒慶鈴說，爸爸媽媽就是這樣，放手讓女兒走自己的路，也始終相信她做得到，所以「我也學會信任團隊，讓專業的人好好發揮，這份信任與放手，正是從父親身上學來的」。

饒表示，她從小看著父親為國為民奔忙，她投入政治工作之後，父親也不干涉，總是在背後鼓勵她全心全意為台東，即使面對焚化廠、杉原灣及鳳梨釋迦外銷等難題，她始終記得「多為台東想一點」這個約定，然後把心沉靜下來，再與縣府團隊討論出解方。

「謝謝爸爸，也謝謝媽媽，我才能走到今天，也始終記得自己從哪裡出發、要堅定地往更好的台東而去。」

饒慶鈴 辦公室 父親 台東 台東縣長

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