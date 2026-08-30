批中選會憑什麼否決鞭刑等兩公投？國民黨宣布啟動百場核能公投宣講

中選會公布否決鞭刑、交通罰鍰專用公投案，僅重啟核能公投併年底九合一大選。國民黨文傳會主委陳以信今表示，國民黨立院黨團已對中選會否決鞭刑公投強烈抗議並譴責。他也批評，中選會不是太上機關，憑什麼幫人民決定何為重大政策？畢竟公投可投同意，也可投不同意，但不應由中選會先替人民決定能不能投。

陳以信指出，國民黨所提出「廢除非核家園」核電公投業已成案，此項公投攸關整體國家競爭力。黨主席鄭麗文曾表示，「沒有電就沒有競爭力，沒有電力就沒有算力，也沒有高科技與AI產業。」鄭也批評民進黨，為意識形態關閉核電廠，卻讓台灣能源結構被迫高度依賴天然氣，是將國家能源安全押在高度依賴進口的單一能源上。

陳以信表示，國民黨公投論述主軸鎖定「能源即國安、算力即國力、為AI拚能源、為發展投同意」，訴求穩定供電、振興經濟與支持AI產業發展。未來將採取公投綁大選、在野合作、能源拚發展三項策略，結合地方候選人競選、黨慶及造勢活動，規畫百場公投下鄉宣講，及社群短影音等多元媒體宣傳，形成中央空戰與地方陸戰相互拉抬，訴諸全民爭取公投同意票，徹底下架民進黨錯誤的非核能源政策。