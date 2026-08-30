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林智堅臉書發聲稱「輕舟已過萬重山」 竹市府：將聲請再議

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市棒球場工程案，前市長林智堅獲檢方不起訴處分。竹市府昨指出將提再議，市長高虹安也強調未達刑事起訴門檻，不等同工程是合格的。圖／竹市府提供
新竹市棒球場工程案，前市長林智堅獲檢方不起訴處分。竹市府昨指出將提再議，市長高虹安也強調未達刑事起訴門檻，不等同工程是合格的。圖／竹市府提供

新竹地檢署偵辦新竹市立棒球場工程案近四年，前市長林智堅被控圖利等罪獲不起訴，掀起綠白攻防，尤其針對球場是否被倒廢棄物仍各執一詞。對此，林智堅稍早在臉書發文，他說，收到不起訴處分書，他的心情相當平靜，對於這個結果，並不意外，只是終於真相大白。「雲在青天水在瓶」、「輕舟已過萬重山」，這兩句話正是此刻他的心境。

林智堅說，4年的時間，無論是對自己，或對同仁來說，都是相當漫長的。不過，司法終究還他清白，也還給勇於任事的同仁一個公道。

他說，棒球場的案子，地檢署在不起訴書中說的很清楚，工程的疏失，應該要透過契約與相關法規來要求廠商，而不是無止盡的臆測，過去市政府在媒體上的指控，卻無法提出事證，政治上的抹黑，已經達成少數人的政治私利。他自己其實沒有太多情緒上的波瀾，只是不捨當年優秀的同仁，被捲入這場政治風暴，甚至要放下他們最熱愛的工作，他為他們感到不平，更為新竹這座城市感到惋惜。

林智堅指出，過去他和優秀同仁以及建築師們一起努力，透過設計力導入公共建設改變新竹，無論是新竹公園、新竹動物園、進擊的公園、南寮漁港、魚鱗天梯、波光市集、微笑水岸、路平專案、竹科X、新校園運動、通學步道、兒童醫院，另外，也透過城市級的活動，像是風的運動場、台灣設計展、光臨藝術節、仲夏藝文季，都讓市民感受到新竹的改變，也讓外地來的朋友，感受到不一樣的新竹。但很遺憾，這樣的新竹經驗，卻因為2022年的選舉，對手刻意藉由新竹棒球場攻擊，讓光彩的新竹蒙上一層灰。

林智堅說，身為新竹市民，他期待市政建設能夠回到正軌，無論是什麼樣的工程，都應該努力改進缺失、回應市民的期待；完工啟用時，更應該給第一線辛勤付出的公務同仁一個掌聲，因為他們才是這座城市進步最重要的螺絲釘。

更期盼這座城市，不要再因為政治惡意的攻訐，造成分裂，希望藉由司法的調查，讓棒球場的紛擾盡早落幕，還給球員和球迷一座更好的環境，更期待新球場能夠迎來職棒賽事，讓大家一起見證這座球場與新竹的風采。

林智堅獲不起訴，市長高虹安昨說，未達起訴門檻，不代表球場工程合格；市府也強調，球場本就不應摻有拆除結構物，將聲請再議。

竹市府提出四點說明，包括檢方處分書記載多項施工瑕疵及違約；相關人員坦承紀錄不實，市府將檢視採購法責任；行政工程缺失有調查依據，市府持續民事求償；並強調檢方認定未確實裂解的Ｂ五類營建廢棄物占拆除數量約0.753%，但球場級配不應摻有拆除結構物，不能僅以比率高低判斷工程品質。

市府強調，刑事不起訴不代表行政、履約及民事責任不存在，相關客觀調查及鑑定結果不會因此消失。市府將聲請再議，並已向巨佳營造求償逾四億元的改善與修復費用，持續依法追究責任。

林智堅稍早在臉書發文，他說，收到不起訴處分書，他的心情相當平靜，對於這個結果，並不意外，只是終於真相大白。「雲在青天水在瓶」、「輕舟已過萬重山」，這兩句話正是此刻他的心境。圖／取自林智堅臉書
林智堅稍早在臉書發文，他說，收到不起訴處分書，他的心情相當平靜，對於這個結果，並不意外，只是終於真相大白。「雲在青天水在瓶」、「輕舟已過萬重山」，這兩句話正是此刻他的心境。圖／取自林智堅臉書

林智堅 球場 新竹市立棒球場 新竹

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