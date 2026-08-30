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憶兩年前住家被搜索 陳佩琪：會永遠記得 燒成灰也不忘記

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照
台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪。聯合報系資料照

台北市前市長柯文哲捲入京華城案，台灣高等法院訂於9月8日二審首次開庭。柯文哲妻子陳佩琪今天表示，現在兩周年過去了，他們夫妻被這個社會處死了，這就是活在號稱民主自由台灣的下場，「我會把這一刻帶進棺材裡，燒成灰也不會忘記，我會永遠記得這一刻」。

2026年3月26日，柯文哲身陷京華城、民眾黨政治獻金等案，台北地方法院一審宣判17年徒刑、褫奪公權6年，目前正由二審台灣高等法院審理，合議庭決定9月8日下午3時首次開庭，將傳喚柯文哲等人進行準備程序。

陳佩琪今天在臉書發文，思緒飄回2年前的8月30日清晨，自己的整個心好痛，像重鬱症發作一樣，整個心和胸口糾結在一起，實在讓人喘不過氣來，2024年總統大選過後近年的時間，不知為何天天有媒體堵在家門前，她當時感覺這個家就是住不得了，就連3個兒女也都不敢住在家裡。

陳佩琪說，在美國讀書的女兒曾經回國探親一周，「說好在退休前帶我去美國玩一周」，結果天天被記者圍堵到走不出家門，那個時候要出門真的壓力好大，總是躲在窗台探頭探腦觀察甚久，後來就連後門在哪裡都被摸熟，自己只好找家便宜的旅館窩著，這樣第二天才能順利出門上班。

陳佩琪指出，當時的媒體、名嘴和柯黑很可笑，「冠上我和先生是要接續逃亡到美國去」，整個社群和政論節目罵了好幾年，現在兩周年過去了，他們要黑也黑到了，柯文哲夫妻也如同青鳥與綠媒的期待「被這個社會處死」，這就是活在號稱民主自由台灣的下場，「有這種司法、媒體， 還敢號稱自己有自由民主？」

此外，陳佩琪也點名賴清德總統，「你要不要看看在民進黨主政下的台灣，司法和媒體是被你玩成什麼樣子的，真的是X…」。

陳佩琪再度闡述京華城案經過，不滿地寫下「台灣的命運，就被這幾個胡搞瞎搞的檢察官和法官這麼決定，悲栽台灣」，還說今天發文的時間就是「他們這些人來的時候」，她會把這一刻帶進棺材裡，燒成灰也不會忘記，「我會永遠記住、永遠記得這一刻」。

陳佩琪 京華城 柯文哲 台灣高等法院

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