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太平洋島國論壇開幕 美力挺台灣持續參與

聯合報／ 國際中心／綜合報導
外交部長林佳龍日前率團赴友邦帛琉，出席第55屆「太平洋島國論壇」峰會相關活動。 圖／讀者提供
外交部長林佳龍日前率團赴友邦帛琉，出席第55屆「太平洋島國論壇」峰會相關活動。 圖／讀者提供

第五十五屆太平洋島國論壇（ＰＩＦ）領袖會議自八月卅日至九月四日在帛琉舉行。一位美國國務院發言人八月廿八日以背景方式回覆中央社提問，表示強烈支持台灣持續參與ＰＩＦ，台灣是可靠夥伴。

外交部日前表示，部長林佳龍自八月廿七日至九月三日率團赴帛琉，出席ＰＩＦ相關活動。台灣自一九九三年以「台灣／中華民國」名義參與ＰＩＦ以來，即持續以「發展夥伴」身分與ＰＩＦ成員國合作及交流。

上述發言人提到，台灣是理念相近且民主的夥伴，為整個太平洋地區的繁榮和經濟發展做出重要貢獻。

ＰＩＦ共十八個成員國，其中帛琉、馬紹爾群島及吐瓦魯是我邦交國。

另根據美國國務院廿八日發布的新聞稿，副國務卿藍道將訪問帛琉，和ＰＩＦ的對話夥伴一起參加領袖會議，加強美國與太平洋島國政府的關係。

美國國務院的新聞稿寫道，太平洋地區仍是美國外交政策的重點，美國致力與太平洋島國夥伴互動，維護開放、安全且繁榮的太平洋地區。

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